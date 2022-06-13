Из-за аварии больше 10 тыс. человек остались без электричества в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Электричество © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Электричество © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ресурса нет в Прикубанском округе

Сегодня, 13 июня, в Краснодаре произошла авария на электросетях. Без света осталсь больше 10 тысяч человек в Прикубанском округе.

Обесточены 72 трансформаторные подстанции. В зоне отключения дома по улицам 40 лет Победы, Российская, 1 Мая, Красных Партизан, Круговая, Азовская, Западный обход 2-е отделение, Заполярная 1-я Гвардейская, 1 отделение, Ильинская, Троицкая, Средняя, Снежная, Должанская.

Время устранения неизвестно. Актуальную информацию о восстановлении работы стетей можно узнать у поставщика электроэнергии (номер и/или название компании указаны на счёте за электричество) или в ЕДДС: +7-861-214-33-36

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