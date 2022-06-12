Краснодарцев предупредили о высокой пожароопасности
12-14 июня в Краснодарском крае действует предупреждение о высокой пожароопасности
В региональном МЧС предупредили, что с 12 по 14 июня в Краснодаре, на Черноморском побережье и в большинстве районов края сохранится высокая пожароопасность.
О начале сезона пожаров сообщил 1 апреля губернатор Вениамин Кондратьев.
К утру 12 июня в восьми муниципалитетах Краснодарского края ввели действуют предупреждения о чрезвычайной пожароопасности: в Каневском, Кущевском, Белоглинском, Крыловском, Новопокровском, Павловском, Тихорецком, Выселковском районах.
Правил, которые нужно соблюдать, чтобы уберечь леса и населенные пункты, не так много. В МЧС призывают не жечь костры рядом с подсохшей травой и под кронами деревьев, выбирать для них места, отделенные камнями. Не забывать тушить огонь: засыпать землей или залить водой, убедиться, что тление закончилось. Дополнительную опасность создает бытовой и строительный мусор, включая стекло, горящие спички и окурки. Засорять лесы и поля категорически запрещают.
При пожаре стоит звонить по номеру 01 с домашнего и 101 с мобильного телефона.
Линия доверия краснодарского МЧС принимает звонки по бесплатному номеру 8-861-268-64-40.
В Анапе до конца лета запретили ходить в лес:
За последние сутки со спутников обнаружили одну термоточку в регионе — тепловую аномалию, которая может говорить о возгорании. Всего в 2022 году из космоса зафиксировали 1 тыс. 98 термоточек, подтвердили 728 из них. До праздничных выходных в крае зарегистрировали 182 случая загорания сухой травы и семь пожаров.
Чтобы вовремя замечать опасные ситуации, на Кубани работают 483 мониторинговые группы численностью 1,4 тыс. человек. Это работники администраций, сотрудники МЧС и МВД, казачество.
В этом году уже возбудили почти три тысячи дел об административных правонарушениях, связанных с сжиганием сухой растительности. Кроме того, составили 474 протокола по ст. 20.4 КоАП РФ на органы местного самоуправления, юрлиц, должностных лиц и граждан.