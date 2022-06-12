Краснодарцев предупредили о высокой пожароопасности

В региональном МЧС предупредили, что с 12 по 14 июня в Краснодаре, на Черноморском побережье и в большинстве районов края сохранится высокая пожароопасность.

О начале сезона пожаров сообщил 1 апреля губернатор Вениамин Кондратьев.

К утру 12 июня в восьми муниципалитетах Краснодарского края ввели действуют предупреждения о чрезвычайной пожароопасности: в Каневском, Кущевском, Белоглинском, Крыловском, Новопокровском, Павловском, Тихорецком, Выселковском районах.

Правил, которые нужно соблюдать, чтобы уберечь леса и населенные пункты, не так много. В МЧС призывают не жечь костры рядом с подсохшей травой и под кронами деревьев, выбирать для них места, отделенные камнями. Не забывать тушить огонь: засыпать землей или залить водой, убедиться, что тление закончилось. Дополнительную опасность создает бытовой и строительный мусор, включая стекло, горящие спички и окурки. Засорять лесы и поля категорически запрещают.

При пожаре стоит звонить по номеру 01 с домашнего и 101 с мобильного телефона.

Линия доверия краснодарского МЧС принимает звонки по бесплатному номеру 8-861-268-64-40.