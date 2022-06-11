Пропавшего в Краснодаре мальчика нашли мертвым. Следователи подозревают в убийстве его отчима

Информация о пропаже ребенка в краснодарском микрорайоне Гидростроителей появилась вечером 10 июня. Но, по данным следственного комитета, к тому моменту он был уже мертв

Ранее Юга.ру писали, что 10 июня в микрорайоне Гидростроителей пропал пятилетний мальчик. Следователи распространили ориентировку, а к поискам подключились волонтеры, полиция и МЧС. Изначально о пропаже мальчика полицейским рассказали его родители (ребенок якобы отошел покормить кошку во время прогулки и не вернулся). Позже следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Вечером 11 июня стало известно, что мальчик мертв. Тело нашли в лесополосе на берегу реки Кубань. По данным следствия, пятилетнего мальчика убил его отчим. Вечером 8 июня 28-летний мужчина вместе с супругой и детьми находился дома на улице Тюляева. Отчим поссорился с сыном супруги и несколько раз ударил его по голове, а потом пошел спать. К утру мальчик умер. Поэтому мужчина вывез тело в сумке в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя, где закопал. 10 июня мать ребенка, чтобы инсценировать пропажу мальчика, заявила в полицию о его пропаже.