Жителей краснодарских пригородов попросили не поливать огороды водой из крана. А какой можно и где ее взять?
После просьбы мэрии Краснодара не тратить воду на полив Юга.ру решили узнать, как устроено водоснабжение близлежащих станиц и что такое «техническая» вода
2 июня краснодарские чиновники призвали жителей станиц Старокорсунской и Елизаветинской не использовать питьевую воду (то есть, просто воду из-под крана) для полива растений. Иначе ее не хватает людям: по данным мэрии, запрос вдвое превышает возможности сетей водоснабжения.
Юга.ру узнали у департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, как подают воду в пригород Краснодара.
Справка. Водопроводную воду считают питьевой, так как она проходит многоступенчатую очистку. Требования к ее составу и удалению опасных загрязнений устанавливает ГОСТ Р 51232-98. Нефильтрованная вода, которую не исследуют и не обеззараживают, называется технической.
Станицу Елизаветинскую снабжает «Водоканал». Для этого работают 11 артезианских скважин, 83 км водопроводных сетей диаметром 50-300 мм и две водонапорные башни. За 2021 год в станице заменили пять участков труб общей длиной 78 метров. В этом году там планируют сделать капремонт и заменить трубы на улице Советской между Широкой и Пролетарской — 320 метров; по ул. Восточной (между Широкой и Восточным проездом) — 110 метров.
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За водоснабжение Старокорсунской отвечает предприятие «Корсунское». Питьевая вода поступает из шести артезианских скважин по сетям диаметром 50-100 мм, давление в 64 км водопроводах обеспечивают четыре башни. Обслуживает сети «Водоканал». В 2021 год компания отремонтировала водопровод длиной 460 метров по улице Красноармейской от Школьной до Северной. Теперь «Водоканал» собирается чинить 460-метровую трубу по улице Краснодарской от Коммунистической до Комсомольской.
Как сообщила городская администрация, в сезон полива запрос на водоснабжение Старокорсунской и Елизаветинской станиц вдвое выше, чем пропускная способость сетей в час.
Расход воды, который прописан в договорах на поставку в индивидуальные дома, — не более 500 литров в сутки. Для сравнения, в ванну размером 150×70×50 см входит 525 литров. При поливе расход частного дома вырастает до 2,5 тыс. литров в сутки, и к некоторым жителям станиц вода совсем не попадает.
В договорах городских жителей, в отличие от станичников, нет ограничений на трату воды. При этом и те, и другие платят за коммуникации по счетчикам. Физически водоснабжение отдельных домов не ограничивают — воду не прекращают подавать после достижения лимита в 500 литров.
По словам директора департамента городского хозяйства Владислава Белого, люди пользуются водой из крана, потому что она недорогая (цену не уточняют). Ей не только поливают сады, огороды и клумбы, но и наполняют бассейны, моют машины. Власти советуют минимизировать расход питьевой воды, поливать зеленые участки технической водой из собственных скважин и колодцев, а также устраивать полив ночью — с 23:00 до 05:00 часов.
В мэрии сообщают, что иначе в станицах придется подавать воду по графику или индексировать цены, чтобы пользоваться ей по счетчику стало невыгодно. Судя по ответу чиновников, пока они планируют только ограничивать расход воды, но не увеличивать мощность водопроводов.
Чтобы пользоваться личной скважиной, сначала нужно получить лицензию на водозабор в минприроды Краснодарского края. После бурения составят паспорт объекта с описанием скважины, постройку примет в эксплуатацию комиссия, и колодец зарегистрируют в госреестре. Такие правила устанавливают ст. 11 закона «О недрах» и п. 2.1 положения о порядке лицензирования пользования недрами. Сколько частных скважин зарегистрировано в двух станицах, в мэрии не знают.
Почему рекомендации по экономии воды относятся только к этим населенным пунктам, как решают вопросы водообеспечения в хуторе Ленина, поселке Белозерном, садовых товариществах, в администрации города не рассказали.
Как писали Юга.ру, летом 2020 года 30 тыс. краснодарцев в Школьном микрорайоне на полтора месяца остались без питьевой воды из-за массовых отравлений.