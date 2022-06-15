Жителей краснодарских пригородов попросили не поливать огороды водой из крана. А какой можно и где ее взять?

После просьбы мэрии Краснодара не тратить воду на полив Юга.ру решили узнать, как устроено водоснабжение близлежащих станиц и что такое «техническая» вода

2 июня краснодарские чиновники призвали жителей станиц Старокорсунской и Елизаветинской не использовать питьевую воду (то есть, просто воду из-под крана) для полива растений. Иначе ее не хватает людям: по данным мэрии, запрос вдвое превышает возможности сетей водоснабжения. Юга.ру узнали у департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, как подают воду в пригород Краснодара. Справка. Водопроводную воду считают питьевой, так как она проходит многоступенчатую очистку. Требования к ее составу и удалению опасных загрязнений устанавливает ГОСТ Р 51232-98. Нефильтрованная вода, которую не исследуют и не обеззараживают, называется технической. Станицу Елизаветинскую снабжает «Водоканал». Для этого работают 11 артезианских скважин, 83 км водопроводных сетей диаметром 50-300 мм и две водонапорные башни. За 2021 год в станице заменили пять участков труб общей длиной 78 метров. В этом году там планируют сделать капремонт и заменить трубы на улице Советской между Широкой и Пролетарской — 320 метров; по ул. Восточной (между Широкой и Восточным проездом) — 110 метров.

За водоснабжение Старокорсунской отвечает предприятие «Корсунское». Питьевая вода поступает из шести артезианских скважин по сетям диаметром 50-100 мм, давление в 64 км водопроводах обеспечивают четыре башни. Обслуживает сети «Водоканал». В 2021 год компания отремонтировала водопровод длиной 460 метров по улице Красноармейской от Школьной до Северной. Теперь «Водоканал» собирается чинить 460-метровую трубу по улице Краснодарской от Коммунистической до Комсомольской.

Красная область слева — станица Елизаветинская © Скриншот сайта google.com/maps

Красная область справа — станица Старокорсунская. Да, прямо на берегу водохранилища. © Скриншот сайта google.com/maps

Как сообщила городская администрация, в сезон полива запрос на водоснабжение Старокорсунской и Елизаветинской станиц вдвое выше, чем пропускная способость сетей в час. Расход воды, который прописан в договорах на поставку в индивидуальные дома, — не более 500 литров в сутки. Для сравнения, в ванну размером 150×70×50 см входит 525 литров. При поливе расход частного дома вырастает до 2,5 тыс. литров в сутки, и к некоторым жителям станиц вода совсем не попадает. В договорах городских жителей, в отличие от станичников, нет ограничений на трату воды. При этом и те, и другие платят за коммуникации по счетчикам. Физически водоснабжение отдельных домов не ограничивают — воду не прекращают подавать после достижения лимита в 500 литров.

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