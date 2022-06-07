Бренд «Горячий Ключ» разрешили использовать только одному заводу по производству воды

Завод минеральных вод «Горячеключевской» через суд добился запрета на использование фирмой «Ручеек» торговой марки «Горячий Ключ 2006»

Завод минеральных вод «Горячеключевской» неоднократно обращался в ФАС и Роспотребнадзор с заявлением о нарушении прав на наименование места происхождения товара (НМПТ) «Горячий Ключ». Завод-конкурент «Ручеек» производил питьевую воду «Горячий Ключ 2006». Представители ЗМВ «Горячеключевской» ссылались на то, что НМПТ «Горячий Ключ» распространяется только на минеральную воду Псекупского месторождения, добытую из определенной скважины. Питьевая артезианская вода, полученная из другой скважины, не может носить название «Горячий Ключ». Руководство «Ручейка» настаивало на том, что исключительное право на бренд «Горячий Ключ» распространяется только на минеральную воду, а питьевая вода не имеет особых свойств и может называться как угодно.

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В августе 2021 года юристы завода «Горячеключевской» обратились в суд, чтобы добиться судебного запрета на производство воды под маркой «Горячий Ключ» «Ручейком». В феврале 2022 года суд встал на сторону завода «Горячеключевской». Тогда «Ручеек» подал апелляцию. Пятнадцатый апелляционный суд признал законность судебного решения нижестоящей инстанции на запрет заводу «Ручеек» производить артезианскую воду «Горячий Ключ 2006». Таким образом суд признал воду «Горячий Ключ 2006», произведенную после 2008 года, контрафактной. Решение суда вступило в законную силу.

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Сейчас решается вопрос о возмещении вреда, нанесенного производством контрафакта. В торговые сети спорную продукцию не поставляют. «Ручеек» производит воду под маркой «Долина родников». Завод «Горячеключевской» также производит питьевую воду, но под маркой «Кристальный стиль», пишет «Коммерсантъ-Юг».