На ежегодном смотре полей в Тбилисском районе победила «Дружба»

10 июня 2022 года в Тбилисском районе прошел ежегодный смотр культуры земледелия

Ежегодно аграрии Тбилисского района посещают крупные сельхозпредприятия и КФХ, оценивают состояние культур, полевых дорог и лесополос, рассказывают о новых сортах сельхозкультур и уровне агротехники для их возделывания.

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10 июня на ежегодный смотр культуры земледелия приехали глава района Евгений Ильин, его зам и начальник отдела сельского хозяйства Владимир Гусев, руководители крупных хозяйств, главы КФХ, специалисты пожарного надзора, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тбилисскому району Татьяна Ткаченко.

По итогам смотра делегация выбрала лидера этого года — ЗАО «Агрофирма «Дружба» .

© Фото Инны Сикорской, предоставлено пресс-службой администрации Тбилисского района

Посевная площадь в Тбилисском районе — 75,9 тыс. га. В этом году фермерам предстоит убрать свыше 33 тыс. га озимых зерновых культур.

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В 2021 году Тбилисский район стал лидером по урожаю зерна на Кубани. Евгений Ильин отметил, что и в этом году аграрии достойно подготовились к уборочной страде.