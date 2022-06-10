На ежегодном смотре полей в Тбилисском районе победила «Дружба»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 июня 2022 года в Тбилисском районе прошел ежегодный смотр культуры земледелия

Ежегодно аграрии Тбилисского района посещают крупные сельхозпредприятия и КФХ, оценивают состояние культур, полевых дорог и лесополос, рассказывают о новых сортах сельхозкультур и уровне агротехники для их возделывания.

Читайте также:

10 июня на ежегодный смотр культуры земледелия приехали глава района Евгений Ильин, его зам и начальник отдела сельского хозяйства Владимир Гусев, руководители крупных хозяйств, главы КФХ, специалисты пожарного надзора, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тбилисскому району Татьяна Ткаченко.

По итогам смотра делегация выбрала лидера этого года — ЗАО «Агрофирма «Дружба».

  • © Фото Инны Сикорской, предоставлено пресс-службой администрации Тбилисского района
    © Фото Инны Сикорской, предоставлено пресс-службой администрации Тбилисского района

Посевная площадь в Тбилисском районе — 75,9 тыс. га. В этом году фермерам предстоит убрать свыше 33 тыс. га озимых зерновых культур.

Читайте также:

В 2021 году Тбилисский район стал лидером по урожаю зерна на Кубани. Евгений Ильин отметил, что и в этом году аграрии достойно подготовились к уборочной страде.

В 2021 году Юга.ру рассказывал об итогах последних пяти лет развития Тбилисского района. Об изменениях в образовании, спорте, культуре и молодежной политике, сельском хозяйстве, малом бизнесе и здавоохранении района читайте здесь.

Сельское хозяйство Тбилисский район

Новости

Реконструкцию старинного дом купца Котлярова не начали в срок. В мэрии Краснодара объяснили, почему
В Краснодаре передали медали вдовам двух погибших в Украине военных
На следующей неделе краснодарцев снова ждут плановые отключения электричества
Жителям одного из микрорайонов Сочи перекрыли выход к морю
Где в Краснодаре отключат горячую воду 14 июня
СМИ пишут об отставке главы Апшеронского района после визита губернатора. В местной администрации это назвали слухами

Лента новостей

Реклама на сайте