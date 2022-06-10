Конец недели в Краснодарском крае будет дождливым, но теплым

В Краснодаре 10 июня ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем 27-29 °С. На выходных в краевой столице будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до 32 °С.

Атмосферf над территорией Кубани находится под влиянием теплых неустойчивых воздушных масс. Поэтому в крае пройдут кратковременные дожди. Днем в южной половине края ливень с градом. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 25-30 °С.

На Черноморском побережье кратковременные дожди. Во второй половине дня на участке от Джубги до Магри местами ливень. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с. Днем воздух прогреется до 24-29 °С.