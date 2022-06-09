Школьница из Краснодара победила в первенстве России по боксу

Ученица седьмого класса краснодарской школы Бэлла Зуева стала победительницей первенства России по боксу среди девушек 13-16 лет в весовой категории до 48 кг

В городе Королев в Московской области прошло первенство России по боксу среди девочек. На соревнование приехали 390 участниц из 60 регионов России. В весовой категории до 48 кг одержала победу 13-летняя школьница из Краснодара Бэлла Зуева. В ее категории также выступали 16 девушек.

«Опыт соревнований по классическому боксу у меня небольшой. Выступала на краевых турнирах, в прошлом году заняла третье место на всероссийских соревнованиях. К первенству России готовилась долго, целый год. Рада, что трудилась не зря, победа была нелегкой», — рассказала Бэлла Зуева.

До этого она выигрывала первенства Европы и России по тайскому боксу, турниры Москвы и Московской области по кикбоксингу и краевые соревнования по тайскому боксу. Единоборствами она занимается с четырех лет, классическим боксом — последние три года.

Следующие соревнования, в которых Бэлла готовится победить, пройдут в августе. Несколько летних месяцев до Спартакиады по тайскому боксу девочка проведет на сборах и тренировках.