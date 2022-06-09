В Адыгейске хотят построить новый корпус глазной клиники

Группа компаний «Санталь» работает с 1998 года в системе ОМС и объединяет 14 частных медцентров по всей России. Один из них, «Санталь-01», с 2019 года располагается на базе больницы в Адыгейске и оказывает медуслуги в сфере офтальмологии. За это время там провели больше 4,9 тыс. специализированных операций для жителей различных регионов, более 98 % операций были сделаны через систему ОМС, то есть бесплатно для пациентов.

Чтобы построить новый корпус клиники площадью более 500 кв. метров, руководство компании обратилось с просьбой предоставить в аренду земельный участок на территории Адыгейской межрайонной больницы.

В новом медцентре планируется развитие дополнительных высокотехнологичных направлений в сфере диагностики, лазерной коррекции зрения, пересадке роговицы, детской офтальмологии и т.д.

Общая стоимость инвестпроекта по принципу государственно-частного партнерства составит свыше 220 млн. рублей. Реализация проекта позволит создать в республике 50 рабочих мест, отразится на росте налоговых отчислений в бюджет. Глава Адыгеи также обратил внимание на такую важную составляющую проекта как профориентация выпускников и удержание молодых специалистов в республике. Они получат возможность пройти практику в современной клинике, а в перспективе и возможность устроиться на престижную работу.

«Мы заинтересованы в расширении услуг вашей клиники в Адыгее. Важно, что сотрудники компании своевременно проходят стажировки, повышают свою квалификацию. Уверен, что наше сотрудничество и взаимодействие в системе ОМС будет наращиваться и приносить больше пользы жителям республики», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поддержал проект клиники «Зрение первоклассника», призвал расширить работу по профилактике детских болезней глаз и использовать новые методики лечения международного уровня.

Юга.ру писали о том, что в начале весны в Гиагинском районе открыли новую детскую поликлинику. К ней прикрепили 6,5 тыс. детей. В прошлом году построили новое здание для Гиагинской центральной больницы.

В мае в республике обсудили дефицит медицинских кадров. Решить кадровый вопрос в республике помогают госпрограммы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Их участники получают денежную компенсацию за работу в сельской местности, посёлках городского типа и небольших городах.