В центре Краснодара два дня будут перекрывать движение из-за праздника
10 и 12 июня в центре Краснодара ограничат движение транспорта
Из-за проведения краевого мероприятия 10 июня и празднования Дня России 12 июня, в центре Краснодара ограничат автомобильное движение.
10 июня с 5:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улице Гоголя на участке от Красноармейской до Рашпилевской. С 20:00 9 июня участок освободят от припаркованного транспорта.
12 июня с 5:00 и до окончания мероприятия движение ограничат на участках:
- улица Красная от Пашковской до Калинина;
- улица Буденного от Рашпилевской до Седина;
- улица Красноармейская от Длинной до Кузнечной;
- улица Длинная от Рашпилевской до Красноармейской.
С 20:00 11 июня эти участки начнут освобождать от припаркованных автомобилей. Парковку организуют по улице Буденного от Красной до Коммунаров и улице Длинной от Рашпилевской до Красноармейской.
Как писали Юга.ру, в День России в Краснодаре создадут государственный флаг из 50 тыс. бутонов живых роз. Это будет самый большой национальный триколор. Рекорд приедут зафиксировать эксперты «Интеррекорда». А 10 июня в Чистяковской Роще ко Дню России пройдет большой спортивный праздник.