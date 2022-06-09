В центре Краснодара два дня будут перекрывать движение из-за праздника

Из-за проведения краевого мероприятия 10 июня и празднования Дня России 12 июня, в центре Краснодара ограничат автомобильное движение.

10 июня с 5:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улице Гоголя на участке от Красноармейской до Рашпилевской. С 20:00 9 июня участок освободят от припаркованного транспорта.

12 июня с 5:00 и до окончания мероприятия движение ограничат на участках: