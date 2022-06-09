В центре Краснодара два дня будут перекрывать движение из-за праздника

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 и 12 июня в центре Краснодара ограничат движение транспорта

Из-за проведения краевого мероприятия 10 июня и празднования Дня России 12 июня, в центре Краснодара ограничат автомобильное движение.

10 июня с 5:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улице Гоголя на участке от Красноармейской до Рашпилевской. С 20:00 9 июня участок освободят от припаркованного транспорта. 

12 июня с 5:00 и до окончания мероприятия движение ограничат на участках:

  • улица Красная от Пашковской до Калинина;
  • улица Буденного от Рашпилевской до Седина;
  • улица Красноармейская от Длинной до Кузнечной;
  • улица Длинная от Рашпилевской до Красноармейской.

С 20:00 11 июня эти участки начнут освобождать от припаркованных автомобилей. Парковку организуют по улице Буденного от Красной до Коммунаров и улице Длинной от Рашпилевской до Красноармейской.

Как писали Юга.ру, в День России в Краснодаре создадут государственный флаг из 50 тыс. бутонов живых роз. Это будет самый большой национальный триколор. Рекорд приедут зафиксировать эксперты «Интеррекорда». А 10 июня в Чистяковской Роще ко Дню России пройдет большой спортивный праздник. 

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