Синоптики прогнозируют на Кубани град и сильный ветер

В четверг, 9 июня, в Краснодарском крае ожидаются кратковременный дождь и град

В Краснодаре днем переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Воздух прогреется до 27-29 °С.

По краю синоптики обещают кратковременные дожди с грозой. Днем и вечером в южных районах пройдут ливни и град. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с. Температура воздуха 23-28 °С. На Черноморском побережье до 28 °С.

Теплая погода сохранится в крае до конца недели. Местами пройдут дожди с грозами. Местами в южной половине и в северо-восточных районах температура воздуха поднимется до 32 °С.