На Кубани глава завода по производству минералки попался на взятке сотруднику Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора получил 300 тыс. рублей от и. о. директора ООО «Ручеек» за бездействие
Краевая прокуратура проверила, как ООО «Ручеек», занимающееся розливом питьевой воды, соблюдает антикоррупционное законодательство.
Оказалось, что исполняющий обязанности директора предприятия дал взятку за бездействие сотруднику краевого Роспотребнадзора. За 300 тыс. рублей ведомство должно было не принять меры во время проверки на заводе.
В отношении и. о. директора компании и сотрудника Роспотребнадзора возбудили уголовные дела по ст. 290 УК РФ (Дача взятки) и ст. 291 УК РФ (Получение взятки).
Также в отношении ООО «Ручеек» возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд оштрафовал общество на 1 млн рублей, сообщили 24 сентября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также:
Отметим, ООО «Ручеек» выпускало минеральную воду под названием «Горячий Ключ». У фирмы были исключительные права на наименование места происхождения товара (НМТП) до апреля 2020 года. Новое разрешение на использование НМТП «Ручеек» не получил. Из-за этого возник судебный спор с АО «Завод минеральных вод (ЗМВ) «Горячеключевской», который также выпускает минералку под брендом «Горячий Ключ».
Суд встал на сторону ЗМВ и признал всю минералку «Горячий Ключ», произведенную «Ручейком» после апреля 2020 года, контрафактной, а также обязал прекратить ее производство, писал «КоммерсантЪ». В самом «Ручейке» утверждают, сейчас фирма выпускает воду под брендом «Долина родников». Однако журналисты портала 93.RU смогли найти в магазинах минералку «Горячий Ключ» от ООО «Ручеек», выпущенную летом 2021 года.