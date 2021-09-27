На Кубани глава завода по производству минералки попался на взятке сотруднику Роспотребнадзора

Сотрудник Роспотребнадзора получил 300 тыс. рублей от и. о. директора ООО «Ручеек» за бездействие

Краевая прокуратура проверила, как ООО «Ручеек», занимающееся розливом питьевой воды, соблюдает антикоррупционное законодательство.

Оказалось, что исполняющий обязанности директора предприятия дал взятку за бездействие сотруднику краевого Роспотребнадзора. За 300 тыс. рублей ведомство должно было не принять меры во время проверки на заводе.

В отношении и. о. директора компании и сотрудника Роспотребнадзора возбудили уголовные дела по ст. 290 УК РФ (Дача взятки) и ст. 291 УК РФ (Получение взятки).

Также в отношении ООО «Ручеек» возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд оштрафовал общество на 1 млн рублей, сообщили 24 сентября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.