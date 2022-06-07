Из Сочи запустят авиарейсы в Иорданию

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 26 июня из Сочи начнут летать самолеты в столицу Иордании

Из аэропорта Сочи впервые запустят рейсы в Иорданию. Самолеты будут летать в столицу арабского государства — Амман. Первый полет запланирован на 26 июня, рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на Boeng 737-300. Вылетать из Аммана в Сочи самолет будет в 1:00, а из Сочи в обратном направлении в 5:00. Время полета составит 2 часа 40 минут. Отметим, что города находятся в одном часовом поясе.

Перелеты запустят в рамках презентации российско-иорданского проекта «Караван». Он предусматривает развитие туристической отрасли между странами. 

Гендиректор ГК «Аэродинамика» Алексей Старостин отметил, что новое направление позволит частично компенсировать аэропорту потери пассажиропотока за 2021 год.

Как писали Юга.ру, на юге России действует бесполетный режим. Единственный работающий аэропорт в Краснодарском крае находится в Сочи. Улететь оттуда можно в Турцию, Армению, Египет, Израиль, Узбекистан и Казахстан.

Аэропорты путешествия Сочи

Новости

В Краснодаре чиновники нашли 10 участков, где можно будет позагорать у воды. Но купаться там по-прежнему опасно
В Крымском районе двух полицейских будут судить за избиение задержанного
Из Сочи запустят авиарейсы в Иорданию
Росприроднадзор сообщил о разливе нефтепродуктов под Новороссийском
В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию
Разрушенный мост через реку Иль в Северском районе собираются восстановить в декабре 2022 года

Лента новостей

«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»
Сегодня, 13:21
«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»
Рассказываем, что происходит на первой круглосуточной ярмарке Краснодара
Принцесса на коляске
Вчера, 12:12
Принцесса на коляске
Как в Анапе живут подросток с ДЦП и ее приемная мама
В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию
Сегодня, 13:11
В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию
Рассказываем, когда и на каких улицах

Реклама на сайте