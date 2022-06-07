Из Сочи запустят авиарейсы в Иорданию

С 26 июня из Сочи начнут летать самолеты в столицу Иордании

Из аэропорта Сочи впервые запустят рейсы в Иорданию. Самолеты будут летать в столицу арабского государства — Амман. Первый полет запланирован на 26 июня, рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на Boeng 737-300. Вылетать из Аммана в Сочи самолет будет в 1:00, а из Сочи в обратном направлении в 5:00. Время полета составит 2 часа 40 минут. Отметим, что города находятся в одном часовом поясе.

Перелеты запустят в рамках презентации российско-иорданского проекта «Караван». Он предусматривает развитие туристической отрасли между странами.

Гендиректор ГК «Аэродинамика» Алексей Старостин отметил, что новое направление позволит частично компенсировать аэропорту потери пассажиропотока за 2021 год.

Как писали Юга.ру, на юге России действует бесполетный режим. Единственный работающий аэропорт в Краснодарском крае находится в Сочи. Улететь оттуда можно в Турцию, Армению, Египет, Израиль, Узбекистан и Казахстан.