В Краснодаре стартовал конкурс граффити-эскизов «У мечты не бывает преград»

Лучшие работы станут основой композиции для росписи стены в Екатерининской гимназии №36 в Краснодаре

СК «Неометрия», Alias Group и краснодарское отделение Русского географического общества (РГО) объявили о старте конкурса граффити-эскизов «У мечты не бывает преград». Он посвящен творчеству заслуженного художника и путешественника России, члена РГО Сергея Дудко и проходит в рамках федерального проекта РГО «Географфити».

Поучаствовать в конкурсе может любой желающий. Для этого нужно подготовить в электронном виде граффити-эскиз размером 1200х3200 пикселей и прикрепить его к заполненной заявке на сайте. Работа должна быть посвящена творчеству Сергея Дудко и может частично повторять картины художника и фотографии из его научных экспедиций.



Заявки принимают с 1 по 30 июня 2022 года. Лучшие работы станут основой общей художественной композиции для росписи стены в Екатерининской гимназии №36 в Краснодаре — старейшего учебного заведения города, основанного в 1884 году.

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«Арт-направление стало очень популярным в последние десятилетия среди молодежи. Через метафору гор мы хотим показать подрастающему поколению, что любая вершина достижима, главное ставить перед собой цели и планомерно к ним идти. Пример — известный краснодарский художник Сергей Дудко, который оставил свой след в истории, первым в мире написав картины всех 14 восьмитысячников с натуры», — рассказал собственник Alias Group и «Неометрия», депутат ЗСК Борис Юнанов.

Куратор арт-проекта — известный краснодарский граффити-художник Роман Филиппов. Под его началом участники конкурса научатся новому и получат возможность лично поучаствовать в росписи. «Мы хотим, чтобы у нас получился достойный арт-объект, который на протяжении долгих лет будет радовать учеников и педагогов школы», — отметил Роман Филиппов.

По словам председателя Краснодарского регионального отделения РГО Ивана Чайки, итоговая работа участников конкурса продолжит серию тематических рисунков «Географфити», которые с 2016 года РГО регулярно размещает на стенах зданий в разных городах России.

«Этим проектом мы напоминаем всем жителям Краснодара и в первую очередь молодежи, школьникам о выдающемся земляке. Он писал свои картины с натуры высоко в горах, при неблагоприятной погоде, минусовых температурах. Для подрастающего поколения это хороший пример стойкости и веры в свою мечту. В следующем году мы отметим 75-летие со дня рождения Сергея Дудко, и этим конкурсом мы открываем череду памятных мероприятий», — добавил Иван Чайка.

Работы оценят общественные деятели Кубани и заслуженные представители сферы искусств. Они объявят имена финалистов и победителей в августе 2022 года на торжественной церемонии открытия арт-объекта.