Жители Кубани 84% потребительских кредитов в Сбере оформили онлайн

Жители Краснодарского края оформили 84% потребительских кредитов в Сбере с помощью удаленных каналов коммуникации — приложения и онлайн-банка

За 4 месяца 2022 года жители Кубани оформили в Сбербанке более 18 млрд рублей потребительских кредитов. Средняя сумма займа — 166 тыс. рублей. 84% кредитов оформили через удаленные каналы обслуживания.

«Сбер сегодня предлагает выгодные условия по потребительским кредитам. Только в мае ставки по ним снизились на 4 процентных пункта. Теперь зарплатные клиенты могут оформить кредит по ставке от 15,9%. Почти все задачи наших клиентов сегодня можно решить в онлайн-формате. И мы видим, что все больше жителей Кубани выбирают наши цифровые сервисы для потребительского кредитования — за год их число выросло на 12%. Уверена, возможность быстрее, выгоднее и удобнее решать вопросы привлечения заемных средств, оплаты товаров и услуг станет ещё одним стимулом для развития экономики региона», — отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Также с 30 мая Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке для всех категорий клиентов. Общее снижение только по итогам прошлого месяца — более пяти процентных пунктов. Теперь ставка по ипотеке на готовое и строящееся жилье — от 10,9% годовых.

Ставки снизили и по льготным программам кредитования. Ипотека в рамках «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми» доступна по ставкам от 8,3% и 5,3% годовых соответственно, а в рамках программы субсидирования — от 0,1 % годовых. Более того, банк уменьшил размер первоначального взноса по ряду программ — теперь он начинается от 15% стоимости жилья.

Сотрудники IT-компаний тоже могут рассчитывать на льготную ипотеку, ставка по которой в СберБанке на данный момент — от 4,7% годовых.