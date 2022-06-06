В Краснодаре эвакуировали посетителей ТЦ из-за швейной машинки

Днем 6 июня полиция эвакуировала людей из универмага «Краснодар». Информация об этом появилась в городских пабликах. На кадрах из соцсетей видно людей в форме у входа в здание и полицейский автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару, на территории ТЦ обнаружили подозрительный предмет. Им оказалась швейная машинка. После проверки сообщили, что она не несет никакой угрозы. Сейчас ищут ее владельца.

Как писали Юга.ру, в марте в Краснодаре эвакуировали посетителей из ТЦ «Мандарин» на улице Петра Метальникова. В полиции о причинах случившегося не рассказали.