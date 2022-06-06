В Краснодаре эвакуировали посетителей ТЦ из-за швейной машинки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Посетителей универмага «Краснодар» 6 июня эвакуировали из-за оставленного предмета

Днем 6 июня полиция эвакуировала людей из универмага «Краснодар». Информация об этом появилась в городских пабликах. На кадрах из соцсетей видно людей в форме у входа в здание и полицейский автомобиль. 

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару, на территории ТЦ обнаружили подозрительный предмет. Им оказалась швейная машинка. После проверки сообщили, что она не несет никакой угрозы. Сейчас ищут ее владельца.

Как писали Юга.ру, в марте в Краснодаре эвакуировали посетителей из ТЦ «Мандарин» на улице Петра Метальникова. В полиции о причинах случившегося не рассказали.

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В Краснодаре эвакуировали посетителей ТЦ из-за швейной машинки
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