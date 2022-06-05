Краснодарец перешел по канату Голубую бездну
Краснодарский экстремал Григорий Савченко прошел над живописной черноморской бухтой по канату, натянутому на 100-метровой высоте
4 июня телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал фото- и видеосвидетельства того, как краснодарец Григорий Савченко ходит по канату, натянутому высоко над бухтой Голубая бездна, что на полпути между Дивноморским и Джанхотом.
Комментарий гласит, что канат был натянут на высоте порядка 100 метров над уровнем моря. И что Савченко (которого «Телетайп Краснодара» именует «фокусником») на самом деле боится высоты, но работает над преодолением своих страхов.
Юга.ру настоятельно рекомендуют никому не повторять подобное. И напоминают, что две недели назад в Анапе с крутого обрыва рухнул автомобиль, водительница которого подъехала поближе к краю, чтобы полюбоваться морем с высоты.