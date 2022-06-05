Краснодарец перешел по канату Голубую бездну

4 июня телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал фото- и видеосвидетельства того, как краснодарец Григорий Савченко ходит по канату, натянутому высоко над бухтой Голубая бездна, что на полпути между Дивноморским и Джанхотом.

Комментарий гласит, что канат был натянут на высоте порядка 100 метров над уровнем моря. И что Савченко (которого «Телетайп Краснодара» именует «фокусником») на самом деле боится высоты, но работает над преодолением своих страхов.