На Кубани снова не откроются аэропорты

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бесполетный режим в центральной и южной частях России продлили еще на неделю

Напомним, бесполетный режим действует в 11 городах России с 24 февраля. В их числе Краснодар, Анапа и Геленджик. Единственный работающий аэропорт на Кубани находится в Сочи. Он работает, как временный хаб.

Режим временного ограничения полетов Росавиация продлевает раз в неделю. Последний раз аэропорты обещали открыть 6 июня, но утром 4 июня в ведомстве сообщили, что запрет на полеты продлевают до 12 июня.

Закрытыми для полетов остаются Анапа, Геленджик, Краснодар, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Аэропорты во всех остальных городах работают в штатных режимах, в том числе и международные.

Аэропорты

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