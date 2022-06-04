На Кубани снова не откроются аэропорты

Бесполетный режим в центральной и южной частях России продлили еще на неделю

Напомним, бесполетный режим действует в 11 городах России с 24 февраля. В их числе Краснодар, Анапа и Геленджик. Единственный работающий аэропорт на Кубани находится в Сочи. Он работает, как временный хаб.

Режим временного ограничения полетов Росавиация продлевает раз в неделю. Последний раз аэропорты обещали открыть 6 июня, но утром 4 июня в ведомстве сообщили, что запрет на полеты продлевают до 12 июня.

Закрытыми для полетов остаются Анапа, Геленджик, Краснодар, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Аэропорты во всех остальных городах работают в штатных режимах, в том числе и международные.