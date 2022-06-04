В Краснодаре расскажут о сохранении природы и волонтерстве в WWF
Пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы на Кавказе проведет лекцию в краснодарском «Собираторе»
5 июня в 14:00 в краснодарском экоцентре «Собиратор» пройдет лекция Михаила Клименко — пресс-секретаря представительства Всемирного фонда дикой природы в экорегионе «Российский Кавказ».
Он расскажет о работе WWF, сохранении биологического разнообразия природы, лесопользовании и как стать волонтеров фонда.
Часовая лекция пройдет по адресу: улица Одесская, 48Л в экоцентре «Собиратор». Билеты на нее можно приобрести по ссылке.