В Краснодаре расскажут о сохранении природы и волонтерстве в WWF

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы на Кавказе проведет лекцию в краснодарском «Собираторе»

5 июня в 14:00 в краснодарском экоцентре «Собиратор» пройдет лекция Михаила Клименко — пресс-секретаря представительства Всемирного фонда дикой природы в экорегионе «Российский Кавказ».

Он расскажет о работе WWF, сохранении биологического разнообразия природы, лесопользовании и как стать волонтеров фонда. 

Часовая лекция пройдет по адресу: улица Одесская, 48Л в экоцентре «Собиратор». Билеты на нее можно приобрести по ссылке.

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В Краснодаре расскажут о сохранении природы и волонтерстве в WWF
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