На Кубани в ДТП с рейсовым автобусом погибли 4 человека. Еще 15 пострадали

Утром 4 июня в станице Голубицкой водитель рейсового автобуса не справился с управлением и попал в ДТП. Погибли 4 человека

О ДТП утром 4 июня сообщили в соцсетях. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара. Новости» написали, что в станице Голубицкой маршрутка врезалась в тополь. На месте погибли 4 человека, еще 5 доставили в больницу.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что ДТП произошло на 6 км дороги Темрюк — Фонталовская. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В автобусе находились 17 пассажиров. В результате 4 человека погибли на месте, также есть пострадавшие, которых госпитализировали. Их количество не уточняется.

На месте работает следователь и устанавливает причины аварии. По факту ДТП возбудили уголовные дела об оказании услуги ненадлежащего качества (ст. 238 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю добавили, что трагедия произошла на улице Жеребцовой. Спасатели помогли достать из автомобиля пострадавших и оказали доврачебную помощь. Также на место выехали психологи главка.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал в телеграме, что пострадали не меньше 15 человек, в том числе дети. Всех доставили в районную больницу. При необходимости тяжелых пациентов перевезут в краевую клинику.