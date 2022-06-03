В Краснодаре откроется выставка, посвященная городским достопримечательностям и памятным местам

30 художникам предложили выбрать места, в которых следует зафиксировать уходящую натуру. Параллельно фотографы снимали эти места, а журналисты восстанавливали их историю. Результатом проекта стал обширный художественный каталог и сайт с интерактивной картой.

На выставке будет 41 живописное полотно. Среди авторов — Ирина Абрамова, Дмитрий Арсентьев, Виктор Денисенко, Валерий Лимонадов, Дмитрий Прокопович, Семен Чалый, Эдуард Чуркин, Тенгиз Шамов и другие.

«Прогуливаясь по центральным улицам города, приходит осознание, как быстро старый город исчезает в новизне современности. Раньше я часто ходил по улице Гоголя, замечал старинные порталы, на кованых ступеньках которых вырисовывалась подпись «мастер Гусник». Побывав там не так давно, я понял, что их остается всё меньше и меньше. И тенденция эта, к сожалению, набирает обороты», — отметил ректор КубГУ Михаил Астапов, который выступил инициатором проекта.

Куратор Елена Морозкина сказала, что проект будет ежегодным. Из этого следует, что художественная карта города будет пополняться.

Выставка будет проходить по адресу улица Ставропольская, 149, второй этаж. При себе необходимо иметь паспорт.