В Краснодаре из-за праздника временно ограничат движение по улице Гоголя

В Краснодаре 8 июня водители не смогут проехать по улице Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Участок перекроют из празднования Дня работника социальной сферы Кубани.

В пресс-службе мэрии уточнили, что ограничения будут действовать с 6:00 и до конца мероприятия. Освобождать участок от транспорта начнут с 22:00 7 июня.