В Краснодаре из-за праздника временно ограничат движение по улице Гоголя
8 июня в Краснодаре из-за празднования Дня работника соцсферы временно перекроют улицу Гоголя
В Краснодаре 8 июня водители не смогут проехать по улице Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Участок перекроют из празднования Дня работника социальной сферы Кубани.
В пресс-службе мэрии уточнили, что ограничения будут действовать с 6:00 и до конца мероприятия. Освобождать участок от транспорта начнут с 22:00 7 июня.
31 мая, 15:35Гидроузел всех проблем
Как жители Абинского района оказались по ту сторону цивилизации после обрушения плотины