В Краснодаре из-за праздника временно ограничат движение по улице Гоголя

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

8 июня в Краснодаре из-за празднования Дня работника соцсферы временно перекроют улицу Гоголя

В Краснодаре 8 июня водители не смогут проехать по улице Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Участок перекроют из празднования Дня работника социальной сферы Кубани.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В пресс-службе мэрии уточнили, что ограничения будут действовать с 6:00 и до конца мероприятия. Освобождать участок от транспорта начнут с 22:00 7 июня.

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