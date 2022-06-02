Между Сочи и Дагомысом появится новая электричка

Электрички между аэропортом Сочи и Дагомысом начнут курсировать 10 июня. Расписание пока неизвестно. Кроме того, появятся дополнительные поезда между Сочи и Имеретинским курортом, сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс-пригород».

«С 10 июня компания вводит дополнительные пригородные поезда по маршрутам: Сочи — Имеретинский курорт — Сочи, Сочи — аэропорт — Сочи, а также добавляет новый маршрут аэропорт Сочи — Дагомыс — аэропорт Сочи. Всего по данным маршрутам будет назначено 15 рейсов новых пригородных поездов», —добавили в пресс-службе.

Напомним, 1 июня начал курсировать поезд между Симферополем и Адлером. Он будет ходить через день и останавливаться на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово и Керчь-Южная Новый Парк. Также в РЖД говорили, что планируют пополнить южное направление на 1700 вагонов. Это позволит создать 50-70 тыс. дополнительных мест в сезон.