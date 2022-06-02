После прокурорской проверки 26 сотрудников краснодарской думы и мэрии привлекли к ответственности
Прокуратура Краснодара выяснила, что некоторые служащие гордумы и мэрии работали без дипломов о высшем образовании
Краснодарская прокуратура проверила, соблюдают ли в городской думе и мэрии законы о муниципальной службе. Оказалось, что там на работу принимали людей без соответствующей квалификации, в том числе — без высшего образования. Также чиновники предоставляли ложные сведения о своих доходах и заработке членов семьи.
Кроме того, главного специалиста управления делами гордумы устроили на основании «заведомо подложного документа». На основании проверки возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). На сайте думы указаны два человека, занимающие эту должность — Яна Михайлова и Валерия Васина. Касается ли дело кого-то из них, в пресс-службе пока не ответили.
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В пресс-службах гордумы и администрации Краснодара не прокомментировали события.
Напомним, в мае бывший вице-губернатор Кубани получил условный срок за многомиллионное мошенничество. На Кубани осудили экс-главу колонии и заведующего бюро судмедэкспертизы, которые скрыли смерть заключенного.