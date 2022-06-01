Глава Адыгеи обсудил взаимодействие республики с «Россельхозбанком»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с директором регионального филиала АО «Россельхозбанк» Евгением Ковалевым совместную работу в республике

5 марта 2022 года Адыгейский региональный филиал «Россельхозбанка» преобразовали в операционный офис Краснодарского регионального филиала «Россельхозбанка» в г. Майкопе. 5 допофисов по обслуживанию юридических и физических лиц в Адыгейске, аулах Кошехабль и Тахтамукай, селе Красногвардейском и поселке Тульском продолжили работать и сохранили все направления деятельности банка.

Главное направление работы «Россельхозбанка» в Адыгее — обслуживание проектов АПК и реализация программы «Сельская ипотека», благодаря которой в прошлом году жилищные условия в республике улучшили порядка 500 семей.

Для поддержки фермеров в банке появились новый проект «Школа фермера» и цифровые платформы «Свое Родное» и «Свое Фермерство».

«Важно синхронизировать планы банка и стратегию развития региона. Республика активно развивается, растет ВРП, индекс промпроизводства, на 19% увеличилось производство сыров после защиты нашего бренда и т.д. Потенциал далеко не исчерпан. У республики есть много проектов, где возможно банковское участие. Мы будем поддерживать все инициативы и финансовые продукты, которые позитивно отразятся на развитии региона», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также отметил, что в республике налаживают взаимодействие со всеми банками, находящимися в регионе, и создают равные условия для их работы.