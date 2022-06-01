Сбер одобрил льготные кредиты бизнесу юга России и Северного Кавказа на 72 млрд рублей

Партнерский Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Чистякова, предоставлено пресс-службой Юго-Западного Сбербанка
    © Фото Евгения Чистякова, предоставлено пресс-службой Юго-Западного Сбербанка

В рамках запущенных с февраля 2022 года мер господдержки Сбер одобрил бизнесу юга России и Северного Кавказа более 72 млрд рублей

По программам господдержки 2022 года Сбер одобрил бизнесу юга России и Северного Кавказа более 72 млрд рублей. Сумма заключенных кредитных договоров по госпрограммам — свыше 50 млрд рублей.

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Наибольшую сумму — около 38 млрд рублей — одобрили по программе Минпромторга РФ для кредитования системообразующих предприятий. По ней уже заключили договоры на 27 млрд рублей. По аналогичной программе Минсельхоза РФ банк одобрил 6 млрд рублей, а выдал — 4 млрд.

По программам поддержки малого бизнеса Сбер одобрил свыше 11 млрд рублей и заключил кредитные сделки на 9 млрд рублей. Кроме этого, для компаний малого и микробизнеса Сбер провел реструктуризацию действующих договоров на 8 млрд рублей, а для остальных сегментов — на 35 млрд рублей.

Евгений Титов

Евгений Титов

«Южный бизнес — это крупные агропромышленные, производственные и торговые предприятия, девелоперы, логистические компании, индустрия гостеприимства и сотни тысяч небольших семейных компаний. Сегодня многим из них необходима быстрая кредитная поддержка по льготной ставке или консультация о возможных стратегиях развития бизнеса. Команда Юго-Западного Сбера с конца февраля перестроила свою работу и за прошедшие три месяца помогла тысячам предпринимателей получить выгодный кредит, перейти на цифровые решения экосистемы Сбера или найти новые рынки сбыта продукции — как в России, так и за ее пределами», — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

Как писали ранее Юга.ру, за два года льготную ипотеку на новостройки в Сбере оформили больше 37 тыс. семей юга России и Северного Кавказа.

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