Между Сочи и Горячим Ключом хотят построить скоростную трассу

«Автодор» рассматривает два проекта трассы от Горячего Ключа в Сочи. Дорога будет дублером уже существующей трассы А-147

Первый — это дорога от Горячего Ключа в Туапсе, а затем в Сочи. Второй вариант — прибрежный, по маршруту Горячий Ключ — Джубга — Сочи с выделением обходов населенных пунктов Туапсе, Лазаревское и строительством третьей очереди обхода Сочи. Также рассматривается строительство альтернативного участка дороги в обход Адлера.

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что ГК «Автодор» представил проект строительства новой скоростной трассы Горячий Ключ — Адлер, включая обходы Туапсе, Лазаревского, Лоо, Дагомыса и Адлера. Госкомпания рассматривает два варианта трассировки.

Когда именно начнется строительство и сколько денег на него направят, не уточняется. Сейчас завершается инженерное обследование на основе архивных данных и начаты работы по актуализации транспортной модели.

Ранее Юга.ру писали, что правительство утвердило строительство трассы из Кавминвод на Черноморское побережье. 5 мая 2021 года на сайте Правительства РФ опубликовали новость об утверждении стратегии социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, определявшего развитие Северного Кавказа до 2025 года.

Напомним, идея соединить прямой автомобильной дорогой курорты Северного Кавказа и Краснодарского края появилась в 2016 году.