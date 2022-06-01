Между Сочи и Горячим Ключом хотят построить скоростную трассу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Автодор» рассматривает два проекта трассы от Горячего Ключа в Сочи. Дорога будет дублером уже существующей трассы А-147

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что ГК «Автодор» представил проект строительства новой скоростной трассы Горячий Ключ — Адлер, включая обходы Туапсе, Лазаревского, Лоо, Дагомыса и Адлера. Госкомпания рассматривает два варианта трассировки.

Первый — это дорога от Горячего Ключа в Туапсе, а затем в Сочи. Второй вариант — прибрежный, по маршруту Горячий Ключ — Джубга — Сочи с выделением обходов населенных пунктов Туапсе, Лазаревское и строительством третьей очереди обхода Сочи. Также рассматривается строительство альтернативного участка дороги в обход Адлера.

Когда именно начнется строительство и сколько денег на него направят, не уточняется. Сейчас завершается инженерное обследование на основе архивных данных и начаты работы по актуализации транспортной модели.

  • © Скриншот с сайта sochi.ru
    © Скриншот с сайта sochi.ru

Ранее Юга.ру писали, что правительство утвердило строительство трассы из Кавминвод на Черноморское побережье. 5 мая 2021 года на сайте Правительства РФ опубликовали новость об утверждении стратегии социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, определявшего развитие Северного Кавказа до 2025 года.

Напомним, идея соединить прямой автомобильной дорогой курорты Северного Кавказа и Краснодарского края появилась в 2016 году.

Горячий Ключ Дороги Сочи Строительство

Новости

Между Сочи и Горячим Ключом хотят построить скоростную трассу
В первый день лета на Кубани будет дождь и до 34 ℃ жары
Губернатор Кубани и мэр Горячего Ключа побывали на канатной дороге, которую раньше называли незаконной
В Краснодаре выбрали территорию для благоустройства в 2023 году. Она обошла претендентов на 60 тыс. голосов
В Краснодаре суд вынес приговор застройщикам, обманувшим дольщиков на 420 млн рублей
Крым потерял до 80% бронирований из-за закрытых аэропортов — Ассоциация Туроператоров

Лента новостей

Гидроузел всех проблем
Вчера, 15:35
Гидроузел всех проблем
Как жители Абинского района оказались по ту сторону цивилизации после обрушения плотины
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
Вчера, 16:46
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Вчера, 11:41
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Протестировали приложение на себе

Реклама на сайте