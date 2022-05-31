Южная команда «Ростелекома» победила на всероссийских соревнованиях «Умный город — 2022»

Объединенная команда филиалов юга России компании «Ростелеком» заняла первое место на II Всероссийских соревнованиях персонала «Умный город — 2022»

В мероприятии участвовали сотрудники и руководители муниципальных служб, городских администраций, промышленных предприятий и профильных организаций. Второй год подряд соревнование проходило на территории инновационного комплекса «Техноград» ВДНХ в Москве.

Проект «Умный город» реализуют в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Его цель — цифровая трансформация и автоматизация всех муниципальных сфер, комплексное повышение эффективности работы и управления городской инфраструктуры, создание безопасных и комфортных условий жизни для горожан и повышение конкурентоспособности российских городов.

© Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

«Технологическая концепция умного города была сформирована Минстроем в 2018 году, но уже задолго до этого наши специалисты активно развивали ее технологии во многих городах России, создавая и апробируя широкий пул высокотехнологических проектов. И сегодня на юге мы активно интегрируем эти цифровые сервисы в муниципалитеты, ведем консультационную и просветительскую деятельность о необходимости таких преобразований на благо населения регионов. Для нас «Умный город» — это процесс постоянного совершенствования среды проживания при помощи цифровых технологий», — отметил директор по цифровым регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ПАО «Ростелеком» Руслан Бардахчиев.

В этом году соревнования состояли из пяти этапов, в течении которых команды проходили обучение современным подходам к управлению, формированию и развитию эмоционального интеллекта, а также на практике изучали ИТ-решения Москвы для повышения качества жизни своих горожан.

© Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Заключительным этапом стала проверка знаний и практических навыков участников по пяти базовым критериям умных городов: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда и акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды.

«Ростелеком» реализовал в регионах ЮФО и СКФО более 30 проектов, входящих в концепцию «Умный город».



Первым умным городом на юге России стал Таганрог, а на Черноморском побережье — Новороссийск.

«Мы давно и целенаправленно развиваем умные города в концепции цифровых регионов, когда системы управления и сферы жизнедеятельности муниципалитетов не только отцифровываются и получают автоматизированное управление, но и интегрируются в региональные платформы, что обеспечивает максимально оперативные решения любых вопросов и синергию различных служб и ведомств. Наши сотрудники постоянно нарабатывают новый опыт и всегда нацелены на приобретение актуальных знаний. Мы рады, что смогли на практике очередной раз продемонстрировать высокий уровень наших компетенций, но не будем почивать на лаврах. В быстро меняющемся цифровом мире можно сохранять лидерство, только постоянно поддерживая необходимый темп изменений», — подчеркнул вице-президент, директор «Ростелекома» на юге России Сергей Мордасов.