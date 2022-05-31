«Ростелеком» запустил «Школу экспертов» для региональных провайдеров и операторов связи

«Ростелеком» завершил первый этап образовательного проекта «Школа экспертов», в котором приняли участие более 300 руководителей и специалистов региональных операторов связи и провайдеров

На онлайн-встречах «Школы экспертов», представители компании и приглашенные эксперты в течение двух месяцев делились опытом, экспертизой и технологиями.

«Работа с региональными операторами связи по-прежнему входит в число основных приоритетов «Ростелекома». Мы хотим не только оставаться партнерами в бизнесе, но и поддерживать развитие отрасли. Поэтому компания запустила новое обучающее пространство — «Школу экспертов» от «Ростелекома». Этот проект создан, чтобы помочь операторам в регионах решать задачи, которые стоят перед их бизнесом. Мы хотим сделать «Школу экспертов» не только обучающей площадкой, но и платформой для создания делового сообщества операторов связи, местом общения единомышленников», — рассказала вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком» Наталия Крючкова.

Первый этап «Школы экспертов» состоял из четырех модулей и познакомил участников с ключевыми областями знаний, наиболее актуальными для представителей отрасли, — проектным управлением, активными продажами, телеком-технологиями и софт-скилс. Перед руководителями и владельцами региональных операторов и провайдеров с лекциями и мастер-классами выступили эксперты «Ростелекома», представители поставщика оборудования и известные спикеры — Михаил Москотин, Алексей Таченков, Родион Хабитбулин и Максим Дорофеев.

«Ростелеком» активно развивает направление B2O (Business-to-Operator) и взаимодействует с широким кругом телеком-компаний в России и за рубежом. Национальный провайдер сотрудничает с тысячами операторов из 70 стран, охватывает все регионы России магистральными сетями протяженностью более 500 тыс. км и имеет около 3 млн точек присутствия в стране.

Узнать подробнее об услугах и сервисах «Ростелекома» для операторов можно на официальном сайте компании.