«Ростелеком» запустил «Школу экспертов» для региональных провайдеров и операторов связи

Партнерский Вся Россия

Распечатать

  • Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Ростелеком» завершил первый этап образовательного проекта «Школа экспертов», в котором приняли участие более 300 руководителей и специалистов региональных операторов связи и провайдеров

На онлайн-встречах «Школы экспертов», представители компании и приглашенные эксперты в течение двух месяцев делились опытом, экспертизой и технологиями.

Читайте также:

«Работа с региональными операторами связи по-прежнему входит в число основных приоритетов «Ростелекома». Мы хотим не только оставаться партнерами в бизнесе, но и поддерживать развитие отрасли. Поэтому компания запустила новое обучающее пространство — «Школу экспертов» от «Ростелекома». Этот проект создан, чтобы помочь операторам в регионах решать задачи, которые стоят перед их бизнесом. Мы хотим сделать «Школу экспертов» не только обучающей площадкой, но и платформой для создания делового сообщества операторов связи, местом общения единомышленников», — рассказала вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком» Наталия Крючкова.

Читайте также:

Первый этап «Школы экспертов» состоял из четырех модулей и познакомил участников с ключевыми областями знаний, наиболее актуальными для представителей отрасли, — проектным управлением, активными продажами, телеком-технологиями и софт-скилс. Перед руководителями и владельцами региональных операторов и провайдеров с лекциями и мастер-классами выступили эксперты «Ростелекома», представители поставщика оборудования и известные спикеры — Михаил Москотин, Алексей Таченков, Родион Хабитбулин и Максим Дорофеев.

«Ростелеком» активно развивает направление B2O (Business-to-Operator) и взаимодействует с широким кругом телеком-компаний в России и за рубежом. Национальный провайдер сотрудничает с тысячами операторов из 70 стран, охватывает все регионы России магистральными сетями протяженностью более 500 тыс. км и имеет около 3 млн точек присутствия в стране.

Узнать подробнее об услугах и сервисах «Ростелекома» для операторов можно на официальном сайте компании.   

Как писали ранее Юга.ру, «Ростелеком» протестировал новый сервис анализа документов на основе искусственного интеллекта.

Интернет Мобильная связь Ростелеком Связь Телеком

Новости

Губернатор Кубани и мэр Горячего Ключа побывали на канатной дороге, которую раньше называли незаконной
В Краснодаре выбрали территорию для благоустройства в 2023 году. Она обошла претендентов на 60 тыс. голосов
В Краснодаре суд вынес приговор застройщикам, обманувшим дольщиков на 420 млн рублей
Крым потерял до 80% бронирований из-за закрытых аэропортов — Ассоциация Туроператоров
В Крымском районе четверо студентов попали в ДТП. Водитель другой машины погиб
Летом в пригороде Краснодара появится автобусный маршрут для школьников

Лента новостей

Гидроузел всех проблем
Сегодня, 15:35
Гидроузел всех проблем
Как жители Абинского района оказались по ту сторону цивилизации после обрушения плотины
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
Сегодня, 16:46
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Сегодня, 11:41
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Протестировали приложение на себе

Реклама на сайте