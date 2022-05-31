Депутаты обсудили работы по ликвидации ЧС и стихийных бедствий на Кубани за 2021 год

Кубанские депутаты обсудили меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае в 2021 году

Для предупреждения и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий на Кубани действуют аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС», включающая 22 аварийно-спасательных отряда, и противопожарная служба Краснодарского края с 38 филиалами (пожарными частями) в 27 муниципалитетах.

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Также в Краснодарском крае работает Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера. Он готовит и передает органам власти края, муниципальным образованиям и населению прогнозы ЧС и происшествий, экстренных предупреждений и оперативных донесений.

В 29 муниципальных образованиях, подверженных угрозе паводков, 209 автоматических комплекса непрерывно контролируют ситуацию на 151 водном объекте.

В 2021 году «Кубань-СПАС» в результате 2 тыс. 624 выездов спас 1 тыс. 616 человек.



Кубанские пожарные в прошлом году совершили более 22 тыс. выездов на тушение пожаров, ликвидацию последствий ДТП и ЧС. От огня удалось спасти 52 человека и 71 здание.

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«Кубань обладает рядом особенностей, которые создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций. Это географическое положение, своеобразный климат. Этому способствует и активная хозяйственная деятельность, которая нарушает природный баланс. Поэтому так важно проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий. Ведь цена вопроса — жизни и здоровье людей, материальные потери», — отметил Юрий Бурлачко.

На собрании депутаты поднимали вопросы укомплектованности служб средствами тушения огня в высотных зданиях, освоения средств краевой программы по очистке русел рек во избежание подтоплений населенных пунктов, содержания пожарных водоемов, водоотводных каналов, увеличения числа автоматизированных комплексов контроля паводков, строительства новых пожарных депо.

По итогам встречи Министерству ГО и ЧС рекомендовали принять дополнительные меры для своевременного оповещения населения об угрозе возникновения ЧС, обеспечить наличие резервов материальных ресурсов для ликвидации межмуниципальных и региональных ЧС.