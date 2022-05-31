Депутаты обсудили работы по ликвидации ЧС и стихийных бедствий на Кубани за 2021 год

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кубанские депутаты обсудили меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае в 2021 году

Для предупреждения и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий на Кубани действуют аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС», включающая 22 аварийно-спасательных отряда, и противопожарная служба Краснодарского края с 38 филиалами (пожарными частями) в 27 муниципалитетах.

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Также в Краснодарском крае работает Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера. Он готовит и передает органам власти края, муниципальным образованиям и населению прогнозы ЧС и происшествий, экстренных предупреждений и оперативных донесений.

В 29 муниципальных образованиях, подверженных угрозе паводков, 209 автоматических комплекса непрерывно контролируют ситуацию на 151 водном объекте.

В 2021 году «Кубань-СПАС» в результате 2 тыс. 624 выездов спас 1 тыс. 616 человек.

Кубанские пожарные в прошлом году совершили более 22 тыс. выездов на тушение пожаров, ликвидацию последствий ДТП и ЧС. От огня удалось спасти 52 человека и 71 здание.

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«Кубань обладает рядом особенностей, которые создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций. Это географическое положение, своеобразный климат. Этому способствует и активная хозяйственная деятельность, которая нарушает природный баланс. Поэтому так важно проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий. Ведь цена вопроса — жизни и здоровье людей, материальные потери», — отметил Юрий Бурлачко.

На собрании депутаты поднимали вопросы укомплектованности служб средствами тушения огня в высотных зданиях, освоения средств краевой программы по очистке русел рек во избежание подтоплений населенных пунктов, содержания пожарных водоемов, водоотводных каналов, увеличения числа автоматизированных комплексов контроля паводков, строительства новых пожарных депо.

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По итогам встречи Министерству ГО и ЧС рекомендовали принять дополнительные меры для своевременного оповещения населения об угрозе возникновения ЧС, обеспечить наличие резервов материальных ресурсов для ликвидации межмуниципальных и региональных ЧС.

Как писали ранее Юга.ру, В ЗСК утвердили дополнительные расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в размере 1 млрд рублей.

Безопасность ЗСК Несчастные случаи Пожароопасность Пожары Юрий Бурлачко

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