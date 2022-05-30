В Сочи хотят построить торговый кластер за 600 млн рублей

В Адлерском районе Сочи планируют построить логистический центр для промышленной и продовольственной продукции

Соглашение о реализации проекта хотят подписать на ПМЭФ-2022. Логистический центр будет находиться в Адлерском районе и состоять из восьми корпусов. Между собой их объединит общая структура товародвижения. Площадь хранения товаров составит 15 тыс. кв. метров.

Руководитель департамента потребсферы Краснодарского края Роман Куриный считает, что логистический центр существенно сократит цепь поставок. Кроме того, он создаст 500 новых рабочих мест и принесет около 50 млн рублей налоговых поступлений, 20 из которых пойдут в краевой бюджет.

В пресс-службе администрации края рассказали, что в складском корпусе планируют разместить информационно-вычислительный центр для автоматизации логистических услуг. На складе хотят выполнять погрузку, разгрузку и комплектацию товаров в контейнеры по международным стандартам. В случае необходимости логистический центр сможет накапливать продукты первой необходимости.

Стоимость проекта оценивают в 600 млн рублей. Закончить строительство хотят в четвертом квартале 2024 года. Отмечается, что это четвертый крупный проект в 2022 году.

Ранее Юга.ру писали, что в промышленном парке «Магнита» хотят построить импортозамещающий стекольный завод. Запустить стекольный комбинат планируют в 2023 году. Объем инвестиций составит 484 млн рублей.