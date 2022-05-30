На Кубани в первый день недели потеплеет до 35 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Синоптики рассказали, что 30 мая на Кубани будет жарко, а местами пройдет дождь

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре утром 30 мая 24 °С. Днем воздух прогреется до 30 °С. Будет солнечно и восточный ветер 3-4 м/с. Уровень УФ-излучения достигнет 9.

По краю синоптики обещают жару до 30-35 °С. Ветер восточный 4-9 м/с. Во второй половине дня в юго-восточных предгорных районах пройдут небольшие дожди. На Азовском побережье температура воздуха составит 25-30 °С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность и без осадков.  Ветер северный с переходом днем на южный 5-10 м/с.  Температура воздуха ночью днем 26-31 °С.

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