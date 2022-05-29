Из краснодарской многоэтажки во время пожара эвакуировали 60 человек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре днем 29 мая начался пожар в многоэтажке по улице Российской

О пожаре стало известно из городских пабликов. Очевидцы написали, что горит квартира на первом этаже в многоэтажке по улице Российской, 267/3.  По их словам, вентиляция и сигнализация не сработали. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому края сообщили, что пожарных вызвали в 11:42. Первое подразделение прибыло на место в 11:52 и установило, что площадь возгорания составила 20 кв. метров. Локализовали пожар в 11:57, полностью потушили в 12:19.

Из многоквартирного дома эвакуировали 60 человек, пострадавших нет. Тушили огонь 24 пожарных с помощью семи единиц спецтехники.

Как писали Юга.ру, в начале мая в Краснодаре начался пожар в подвале наркодиспансера. Пожарные эвакуировали 164 человека, никто не пострадал.

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Из краснодарской многоэтажки во время пожара эвакуировали 60 человек
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