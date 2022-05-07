В Краснодаре из-за пожара в подвале наркодиспансера эвакуировали 164 человека

Пожар в здании на улице Тюляева произошел днем 7 мая. Местные жители пишут, что там находится наркодиспансер

Информация о пожаре на улице Тюляева поступила в экстренные службы 7 мая в 13:40 (точный адрес не называется). Спустя шесть минут на место случившегося приехал первый расчет. Пожарная разведка показала, что в здании на улице Тюляева загорелся подвал. Площадь составила 20 кв. м. Заявка отрабатывалась по повышенному рангу, поэтому тушить огонь приехали 76 человек и 27 единиц техники.

В 14:39 огонь полностью потушили. Спасатели эвакуировали из здания 164 человека, пострадавших нет. Причины возникновения пожара выясняются.

В телеграм-канале «Телетайп Краснодар» сообщается, что огонь произошел в здании наркодиспансера.