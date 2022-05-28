Кубанский подросток Даня Чупрынин не смог победить рак, но помог другим детям

Русфонд рассказал историю 17-летнего парня, который умер от рака. На деньги, которые собирали для лечения Дани, купили важное оборудование в Детскую краевую клиническую больницу

В марте 2020 года спортивный голубоглазый блондин Даня Чупрыкин из поселка Ильского приболел. Тогда казалось, что это легкая ОРВИ. А уже в конце месяца 15-летнему парню поставили диагноз: лимфома четвертой стадии.

Даня сражался с раком полтора года. Сначала лечение было успешным, а потом случился рецедив. Шанс на ремиссию оставался: нужно было дорогое лекарство, которого в России не оказалось.

Семья обратилась в Русфонд. Благотворители подключили к поиску работодателя папы Даниила — компанию «Черномортранснефть». Препарат нашли в Турции, собрали деньги и даже закупили часть лекарства. Но чуда не случилось, Даня умер 10 октября.

Теперь под фотографиями Дани во Вконтакте друзья оставляют комментарии «Эххх Данилка. Как так то. Ты же говорил что все хорошо. Так и не покатались на квадриках», «Данечка, все детство у бабушки играли. Ты был очень добрым и хорошим человеком».

Даня не смог победить рак, но помог больнице, в которой проходил лечение, и другим детям. На деньги, которые собрали для подростка, купили две холодильные установки для хранения компонентов крови. Оборудование уже доставили из Китая в гематологическое отделение Детской краевой клинической больницы (ДККБ), в Краснодар.