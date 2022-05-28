В Краснодаре вблизи жилых домов установят светодиодные рекламные щиты, несмотря на запрет. Депутат от Единой России оправдал это современными технологиями
Экраны светят в окна жителей ближайших домов
В Краснодаре в районе улиц Филатова и Российской рекламные баннеры заменят на светодиодные экраны. Жителей ближайших домов это не устраивает.
26 мая на заседании городской Думы большинство народных избранников проголосовали за замену обычных рекламных баннеров на светодиодные экраны. Об этом сообщил опозиционный депутат Игорь Азаров.
«Я считаю, что такие экраны отвлекают водителей и повышают аварийность на дорогах, портят внешний облик Краснодара, создают дискомфорт горожанам, чьи дома находятся в непосредственной близости. А вообще, прежде чем принимать подобные решения следует посоветоваться с жителями, а не ссылаться на заключения "экспертов". Не эксперты будут потом страдать от постоянного засвета в свои окна», — пишет Азаров.
Азаров опубликовал запись парламентской дискуссии у себя в телеграм-канале. Зампредседателя гордумы Зорик Садоян объяснил замену переходом к современным технологиям.
«Коллеги, мы же живём, как говорится, в XXI веке, появляются новые технологии. А почему у нас не должно быть красивых, современных рекламных конструкций? В чём проблема, если Краснодар будет соответствовать новым технологиям, которые появляются в мире? Почему мы должны бежать позади паровоза и должны быть старые щиты, которые уже давно уже всем надоели? Пускай будет красиво! В чём проблема?», — ответил Садоян на призыв не устанавливать светодиодные экраны.
В дискуссии также участвовал мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Он заявил, что если светодиодные конструкции мешают жителям, и это подтверждено исследованиями, то следует «внести изменения в нормативку», то есть издать документ, который запретит устанавливать экраны.
Как отмечают «Свободные Медиа»*, такой документ уже давно есть: в порядке размещения рекламных конструкций на территории Краснодара от 2013 года указано, что устанавливать светодиодные экраны в спальных районах и вблизи жилых домов запрещено.
*28 марта Роскомнадзор заблокировал сайт «Свободные Медиа» на территории России