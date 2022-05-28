В Краснодаре вблизи жилых домов установят светодиодные рекламные щиты, несмотря на запрет. Депутат от Единой России оправдал это современными технологиями

В Краснодаре в районе улиц Филатова и Российской рекламные баннеры заменят на светодиодные экраны. Жителей ближайших домов это не устраивает.

26 мая на заседании городской Думы большинство народных избранников проголосовали за замену обычных рекламных баннеров на светодиодные экраны. Об этом сообщил опозиционный депутат Игорь Азаров.

«Я считаю, что такие экраны отвлекают водителей и повышают аварийность на дорогах, портят внешний облик Краснодара, создают дискомфорт горожанам, чьи дома находятся в непосредственной близости. А вообще, прежде чем принимать подобные решения следует посоветоваться с жителями, а не ссылаться на заключения "экспертов". Не эксперты будут потом страдать от постоянного засвета в свои окна», — пишет Азаров.