Unilever опровергла слухи о продаже заводов мороженого «Агрокомплексу»

27 мая британская компания Unilever опровергла появившиеся в тот же день слухи о продаже заводов «Агрокомплексу»

Как сообщали Юга.ру, 26 мая телеграм-канал РИА «Новости» сообщил, что агрохолдинг семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева ведет переговоры с британской компанией Unilever о покупке заводов по производству мороженого в России.

Позже портал 93.ru опубликовал новость, в которой передал опровержение от пресс-службы британской компании. Ее сотрудники «напомнили слова директора фирмы Алана Джоупа, который ранее заявлял, что, несмотря на приостановку инвестиций, компания «продолжит выпускать продукцию для россиян».