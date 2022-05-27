Unilever опровергла слухи о продаже заводов мороженого «Агрокомплексу»
27 мая британская компания Unilever опровергла появившиеся в тот же день слухи о продаже заводов «Агрокомплексу»
Как сообщали Юга.ру, 26 мая телеграм-канал РИА «Новости» сообщил, что агрохолдинг семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева ведет переговоры с британской компанией Unilever о покупке заводов по производству мороженого в России.
Позже портал 93.ru опубликовал новость, в которой передал опровержение от пресс-службы британской компании. Ее сотрудники «напомнили слова директора фирмы Алана Джоупа, который ранее заявлял, что, несмотря на приостановку инвестиций, компания «продолжит выпускать продукцию для россиян».
Ядерные реакторы, оружие и гетры:
Пресс-служба уточнила, что сейчас компания пытается стабилизировать закупку сырья и материалов, необходимых для производства в РФ всех категорий продуктов, в том числе и мороженого. «Как ответственный производитель Unilever продолжит выполнять свои обязательства и обеспечит наличие товаров на полках магазинов», — подчеркнули в компании.
Утром 27 мая Юга.ру связались с пиар-службой «Агрокомплекса», но на момент публикации новости комментариев не получили.
Как сообщали Юга.ру, в 10 марта бывший мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, как лучше национализировать иностранный бизнес, приостановивший работу в РФ.