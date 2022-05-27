Мэрия Краснодара показала новую велодорожку в Музыкальном. Столб с нее никуда не уберут

Вдоль новой трамвайной линии на улице Московской продолжают делать тротуары и велодорожки, но на одной из них оказался столб

27 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на участке Московской от Петра Метальникова до Солнечной отремонтировали проезжую часть, сейчас рабочие делают там тротуар и велодорожки. Сформированы зеленые зоны, в будущем их обещают озеленить.

«Их (велодорожки) делают на участках, находящихся в собственности города. Однако здесь есть участки, принадлежащие жителям домов и находящиеся в частной собственности, где администрация проводить эти работы не может», — говорится в сообщении мэрии.

Завершить устройство тротуаров и велодорожек на муниципальных участках планируется в конце июля 2022 года. Также мэрия города опубликовала фото участка улицы, где идут работы. На одном из них видно, что посреди дорожки для велосипедов стоит столб.