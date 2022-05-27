Мэрия Краснодара показала новую велодорожку в Музыкальном. Столб с нее никуда не уберут

Краснодарский край

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  • © Фото с телеграм-канала t.me/krdru
    © Фото с телеграм-канала t.me/krdru

Вдоль новой трамвайной линии на улице Московской продолжают делать тротуары и велодорожки, но на одной из них оказался столб

27 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на участке Московской от Петра Метальникова до Солнечной отремонтировали проезжую часть, сейчас рабочие делают там тротуар и велодорожки. Сформированы зеленые зоны, в будущем их обещают озеленить.

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«Их (велодорожки) делают на участках, находящихся в собственности города. Однако здесь есть участки, принадлежащие жителям домов и находящиеся в частной собственности, где администрация проводить эти работы не может», — говорится в сообщении мэрии.

Завершить устройство тротуаров и велодорожек на муниципальных участках планируется в конце июля 2022 года. Также мэрия города опубликовала фото участка улицы, где идут работы. На одном из них видно, что посреди дорожки для велосипедов стоит столб.

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«Убирать столб не планируется — это невозможно по техническим причинам, из-за устройства электросетей на этом участке», — сообщили журналисту Юга.ру в пресс-службе администрации.

Кроме того, по словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, чиновники разработали проект дальнейшего благоустройства района, но для работ необходимо, чтобы вся территория под многоквартирными домами была в муниципальной собственности, иначе на них нельзя тратить бюджетные средства.

Благоустройство Краснодар Чиновники

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