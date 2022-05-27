Во время «военной спецоперации» в Украине погиб замглавы Новопокровского района

26 мая Александр Власов написал в своем телеграм-канале о гибели Александра Кальницкого, который участвовал в спецоперации и был заместителем начальника штаба казачьего отряда «Кубань» Кубанского казачьего войска.

«В 2005 году подполковник Кальницкий переехал в станицу Новопокровскую, работал в военном комиссариате, далее вступил в ряды Кубанского казачьего войска. В 2012 году стал командиром казачьей дружины, принимал участие в операции по воссоединению Крыма с Россией, с 2017 года избран атаманом районного казачьего общества», — написал Власов.

Кальницкий участвовал в «военной специальной операции» в Украине с весны. Туда он поехал вместе с казаками-добровольцами Новопокровского РКО в составе отряда Кубанского казачьего войска.

Администрация Новопокровского района написала в своей группе «ВКонтакте», что Кальницкий погиб 17 мая в поселке Садовом Луганской области от осколочных ранений. 26 мая в станице Новопокровской прошла церемония прощания.