Во время «военной спецоперации» в Украине погиб росгвардеец из Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

В Краснодаре краевые чиновники вручили медаль матери погибшего военнослужащего

В администрации Краснодарского края сообщили, что во время «военной спецоперации» в Украине погиб старший лейтенант Евгений Остренко из Краснодара. Дата и место гибели не уточняется. Но говорится, что БТР, в котором находился Евгений Остренко и другие военнослужащие, попал в засаду. После того, как боевую машину подбили, весь личный состав покинул ее и продолжил вести бой, отступая на другие позиции.

26 мая В правлении Кубанского казачьего войска в Краснодаре матери Остренко вручили орден Мужества ее погибшего сына.

Ранее Юга.ру писали, что в двух школах Тихорецка поставили Парты Героев в честь выпускников-военных, погибших в Украине. 12 мая такая парта появилась в школе № 2 (в память погибшего Максима Светленко), 19 мая в школе № 6 (в память 21-летнего Дмитрия Готовца).

Краснодар Украина

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