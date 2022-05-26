Объем сельхозпроизводства в Адыгее за 2021 год превысил 35 млрд рублей

Адыгея

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал об итогах работы аграрной сектора в регионе за 2021 год

В своем телеграм-канале Мурат Кумпилов поделился итогами работы аграрного сектора в 2021 году.

Объем производства сельхозпродукции в республике за 2021 год составил более 35 млрд рублей. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий — 655 тыс. тонн, масличных — 134 тыс. тонн.

В 2021 году выросли многие показатели:

  • поголовье овец и коз увеличилось до 64,5 тыс. голов, а птицы — на 10% (до 2,2 млн голов);
  • в сельскохозяйственных организациях и КФХ на 12% выросло производство молока — до 22,1 тыс. тонн;
  • индекс производства пищевых продуктов составил 118%, а напитков — 104,5%.

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Вырос и объем производства многих пищевых продуктов:

  • на 23% — объем производства рисовой крупы;
  • на 50% — изготовление хлеба и хлебобулочных изделий;
  • в два раза выросло производство сливочного масла;
  • объем производства сыров и сырных продуктов превысил показатель 2020 года на 11,6% и составил более 21 тыс. тонн.

Глава республики напомнил, что из федерального и регионального бюджетов республике выделили 80 млн рублей на гранты «Агростартап» и развитие семейных ферм.

На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году Адыгее направли 1 млрд 200 млн рублей. За счет этих средств в республике построли и отремонтировали 41 объект.

Как писали ранее Юга.ру, в Адыгее обсудили социально-экономическое развитие региона.

Мурат Кумпилов Сельское хозяйство

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