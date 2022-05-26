На ЕГЭ за школьниками будут следить 131,5 тыс. «умных» видеокамер «Ростелекома»

«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена в российских и зарубежных аудиториях

Выпускные испытания пройдут с 26 мая по 2 июля во всех субъектах РФ, а также в 97 зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств и воинских частей в 59 странах мира. В каждой аудитории «Ростелеком» установил не менее двух камер видеонаблюдения. Всего на ЕГЭ-2022 будут работать свыше 131,5 тыс. камер.

Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В поле зрения не будет заполненных бланков регистрации и ответов. В тайне останутся и персональные данные участников ЕГЭ.

Искусственный интеллект будет ежедневно анализировать онлайн-видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи кабинетов. При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически сформирует «подозрение на нарушение» и отправит запись на проверку наблюдателю, а после — на утверждение к модератору.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» — одновременный доступ к нему могут иметь до 15 тыс. пользователей. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального ПО попадет на портал видеонаблюдения. Для повышения надежности видео запишется на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Охват аудиторий видеонаблюдением превысит 98%.

Все видеозаписи ЕГЭ будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2023 года.