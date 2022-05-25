Власти Краснодара в третий раз пообещали точно построить ливневку на улице, которую постоянно топит после дождей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

25 мая в мэрии Краснодара сказали, что на улице Гудимы в 2022 году появится ливневая канализация, в худшем случае — в 2023 году

Ранее Юга.ру писали, что городские власти неоднократно приходили к выводу, что на проблемном участке улицы Гудимы в Краснодаре необходимо построить ливневку. Речь идет об участке между домами № 13 и 2/4. Об этом говорил и прошлый мэр города Евгений Первышов в 2021 году, и нынешний — Андрей Алексеенко — в 2022 году.

По словам чиновников, улицу топит из-за ее географического расположения (из-за перепада высот в низменных участках скапливается вода и никуда не уходит). После дождей местные жители жалуются, что их затапливает. Туда постоянно отправляли технику для откачки воды.

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25 мая 2022 года пресс-служба администрации сообщила, что ливневка там появится (это уже третье обещание). Систему водоотведения там начнут строить во втором полугодии 2022 года. В планах чиновников достроить ее к концу 2022 года (если позволит погода), если не позволит, то местные жители увидят ливневку в первом квартале 2023 года.

В мэрии добавили, что уже выбрали подрядчика для проектирования сетей. Работы начнутся после того, как выберут подрядчика для строительства.

Краснодар Строительство Чиновники

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