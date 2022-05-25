Региональным инвесторам на Кубани предоставят налоговые льготы

Кубанский парламент утвердил поправки в законы, предусматривающие увеличение налогового вычета, понижение ставки налога на прибыль и освобождение от налога на имущество организаций для участников региональных инвестиционных проектов

Первый документ увеличивает с 50% до 70% размер инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков, не участвующих в нацпроекте «Производительность труда». Также он дополняет список получателей льготы организациями, осуществляющими виды экономической деятельности «Транспортировка и хранение» и «Деятельность в области информатизации и связи».

Как отметили авторы документа, понижение налога на прибыль компенсирует бизнесу инвестиционные расходы, простимулирует обновление и модернизацию основных средств и повысит активность организаций — в результате появятся новые производства, рабочие места на предприятиях и, соответственно, возрастут налоги, поступающие в региональный бюджет.

Вторая поправка установит для участников региональных инвестпроектов (РИП) пониженную ставку по налогу на прибыль организаций — 10%, начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате осуществления РИП.

Третий законопроект освобождает участников РИП от налога на имущество организаций на срок от трех до пяти лет, в зависимости от капитальных вложений. Он направлен на ускорение модернизации имущества за счет снижения налоговой нагрузки.

«По итогам прошлого года сумма привлеченных в экономику края средств составила порядка 500 млрд рублей. Во многом это происходит благодаря тому, что мы постоянно совершенствуем инвестиционное законодательство. Вот и сейчас принят пакет поправок в действующие законы с целью стимулирования инвестиционной активности на территории Краснодарского края. Изменения продиктованы жизнью и практикой. Все предусматриваемые меры нацелены на то, чтобы оживить деловую активность и привлечь инвестиции на территорию края.

Мы улучшаем бизнес-климат, предоставляем инвесторам некоторое снижение налоговой нагрузки. И рассчитываем, что вследствие этого у нас со временем появятся новые производства, произойдет технологическое обновление уже действующих, возрастут количество рабочих мест и объёмы налоговых поступлений» — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.