Региональным инвесторам на Кубани предоставят налоговые льготы

Краснодарский край

Распечатать

  • SIN_9728 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    SIN_9728 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кубанский парламент утвердил поправки в законы, предусматривающие увеличение налогового вычета, понижение ставки налога на прибыль и освобождение от налога на имущество организаций для участников региональных инвестиционных проектов

25 мая 2022 года Кубанские депутаты приняли поправки:

  • в статью 3 и 4 Закона Краснодарского края «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций»;
  • в Закон Краснодарского края «Об установлении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков Краснодарского края»;
  • в статью 3 Закона Краснодарского края «О налоге на имущество организаций».

Первый документ увеличивает с 50% до 70% размер инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков, не участвующих в нацпроекте «Производительность труда». Также он дополняет список получателей льготы организациями, осуществляющими виды экономической деятельности «Транспортировка и хранение» и «Деятельность в области информатизации и связи».

Читайте также:

Как отметили авторы документа, понижение налога на прибыль компенсирует бизнесу инвестиционные расходы, простимулирует обновление и модернизацию основных средств и повысит активность организаций — в результате появятся новые производства, рабочие места на предприятиях и, соответственно, возрастут налоги, поступающие в региональный бюджет.

Вторая поправка установит для участников региональных инвестпроектов (РИП) пониженную ставку по налогу на прибыль организаций — 10%, начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате осуществления РИП.

Третий законопроект освобождает участников РИП от налога на имущество организаций на срок от трех до пяти лет, в зависимости от капитальных вложений. Он направлен на ускорение модернизации имущества за счет снижения налоговой нагрузки.

Читайте также:

«По итогам прошлого года сумма привлеченных в экономику края средств составила порядка 500 млрд рублей. Во многом это происходит благодаря тому, что мы постоянно совершенствуем инвестиционное законодательство. Вот и сейчас принят пакет поправок в действующие законы с целью стимулирования инвестиционной активности на территории Краснодарского края. Изменения продиктованы жизнью и практикой. Все предусматриваемые меры нацелены на то, чтобы оживить деловую активность и привлечь инвестиции на территорию края.

Мы улучшаем бизнес-климат, предоставляем инвесторам некоторое снижение налоговой нагрузки. И рассчитываем, что вследствие этого у нас со временем появятся новые производства, произойдет технологическое обновление уже действующих, возрастут количество рабочих мест и объёмы налоговых поступлений» — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Как писали Юга.ру, 25 мая 2022 года на Кубани также приняли закон, позволяющий нескольким муниципалитетам проверять разрешения на строительство у граждан, ИП и юрлиц.

Законодательство Законопроекты ЗСК Инвестиции Налоги Юрий Бурлачко

Новости

В Краснодаре из-за ремонта путей 25 и 26 мая изменятся маршруты шести трамваев
Мэр Краснодара поручил быстрее строить спорткомплекс на Вавилова из-за отставания от графика. Задержки с этим объектом были еще до строительства
На Кубани обманутым дольщикам будут выплачивать компенсации из краевого бюджета. Но помощь получат не все
Власти Краснодара в третий раз пообещали точно построить ливневку на улице, которую постоянно топит после дождей
В краснодарских парках будут выступать музыканты из «Премьеры»
5 квартир в исторических зданиях Краснодара. На «Авито» продают жилье в памятниках культуры

Лента новостей

5 квартир в исторических зданиях Краснодара
Сегодня, 14:13
5 квартир в исторических зданиях Краснодара
На «Авито» продают жилье в памятниках культуры
Берег умирающих дельфинов
Вчера, 17:48
Берег умирающих дельфинов
Почему в Черном море погибают китообразные и кто на Кубани пытается их спасти
Власти Краснодара в третий раз пообещали точно построить ливневку на улице, которую постоянно топит после дождей
Сегодня, 16:10
Власти Краснодара в третий раз пообещали точно построить ливневку на улице, которую постоянно топит после дождей

Реклама на сайте