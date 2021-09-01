В Адыгее открыли две новые школы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 1 сентября побывал на открытии двух новых школ в республике

В Адыгее 1 сентября открыли новый лицей на 1100 человек в Майкопе и общеобразовательную школу на 250 человек в станице Ханской. С началом нового учебного года поздравить учеников приехал глава республики Мурат Кумпилов.

В новом майкопском лицее шесть спортивных залов, хореографический зал, два тренажёрных зала, два медицинских блока, стоматологический кабинет, два актовых зала с новейшей радиоаппаратурой и мультимедийными системами. Школьные кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для глубокого изучения школьных и внешкольных занятий.

В лицее создали условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, лицеисты получили возможность работать в информационно-библиотечном центре с двумя залами. А для полноценного и качественного питания предусмотрели современный пищеблок с двумя обеденными залами.

После церемонии открытия Кумпилов пообщался со старшеклассниками и ответил на вопросы, касающиеся развития системы досуга и современных возможностей образовательного процесса.