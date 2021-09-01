В Адыгее открыли две новые школы
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 1 сентября побывал на открытии двух новых школ в республике
В Адыгее 1 сентября открыли новый лицей на 1100 человек в Майкопе и общеобразовательную школу на 250 человек в станице Ханской. С началом нового учебного года поздравить учеников приехал глава республики Мурат Кумпилов.
В новом майкопском лицее шесть спортивных залов, хореографический зал, два тренажёрных зала, два медицинских блока, стоматологический кабинет, два актовых зала с новейшей радиоаппаратурой и мультимедийными системами. Школьные кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для глубокого изучения школьных и внешкольных занятий.
В лицее создали условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, лицеисты получили возможность работать в информационно-библиотечном центре с двумя залами. А для полноценного и качественного питания предусмотрели современный пищеблок с двумя обеденными залами.
После церемонии открытия Кумпилов пообщался со старшеклассниками и ответил на вопросы, касающиеся развития системы досуга и современных возможностей образовательного процесса.
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«В День знаний хочу пожелать всем учащимся интересной учебы и отличных отметок. Нам необходимо, чтобы дети республики получали качественное образование, были здоровы и развивали свои таланты, а мы будем создавать все условия для этого».
В новой школе оборудовали лингафонные кабинеты, кабинеты информатики, химии и физики и трудового обучения. В новом здании есть просторный актовый зал и современная столовая. Обеспечены условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, 6800 первоклассников республики получили к 1 сентября традиционный подарок — портфель со школьно-письменными принадлежностями.
Отметим, последние 4 года в республике построено 4 школы на 3400 мест. До 2024 года планируется открыть еще 4 школы по 1100 мест. Введение в эксплуатацию новых учебных заведений позволит в ближайшие годы снять вопрос со вторыми сменами.