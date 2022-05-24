«Библионочь» в Краснодаре пройдет вживую впервые после пандемии
Акция «Библионочь» пройдет на Кубани 28 мая. Рассказываем, куда можно будет сходить в Краснодаре
В этом году акция «Библионочь» пройдет офлайн 28 мая. В этот раз она будет посвящена 85-летию со дня образования Краснодарского края, ее слоган: «Единство в разнообразии». Помимо библиотек участие примут музеи, выставочные залы и образовательные учреждения. Мероприятия пройдут с 18:00 до 23:00.
Гостей акции ждут выставки, конкурсы, мастер-классы, лекции, экскурсии, выступления творческих коллективов, а также поэтические и литературные квесты. Также пройдут мультимедийные презентации, виртуальные туры, театрализованные представления и челленджи многое другое. Ряд мероприятий запланирован в скверах, парках и на детских площадках, где организуют читальные залы.
Самый большой читальный зал под открытым небом в Краснодаре расположится на Пушкинской площади. Также там будут площадки всех библиотек региона.
Вот, куда еще можно будет сходить:
- в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина расскажут об истории Краснодарского края, покажут эксклюзивные фотоматериалы и книги редких фондов библиотеки. Также там презентуют книгу российского публициста Н.А. Батраевой «Донецкая Вратарница».
- в Краснодарской краевой юношеской библиотеке им. И.Ф. Вараввы будет семь тематических площадок. Вечер начнется с фестиваля национальных литератур и продолжится виртуальной этноэскурсией по музеям России. Также будет работать «Город мастеров», где желающие смогут сделать сувениры. А еще в библиотеке будет инклюзивная выставка воспитанников Инва-студии «Всему начало здесь, в краю родном».
- Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых проведет этнографический круиз по народным традициям Кубани. Гости смогут проложить культурный маршрут по исторически-интересны местам края и поучаствовать в семейных чтениях русских народных сказок. Закончится вечер театрализованным представлением «Майские вечорки» с фольклорным спектаклем.
- Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых им. А.П. Чехова и ее филиалы в Армавире, Ейске, Лабинске, Новороссийске, Тихорецке, Геленджике, Крымске и Кропоткине проведет выставки в онлайн и офлайн-форматах. Всего запланировано более 40 мероприятий — концерты, лекции, встречи с писателями и поэтами — всего запланировано более 40 мероприятий. Специальная библиотека и ее филиалы будут работать с 15:00.