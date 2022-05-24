«Библионочь» в Краснодаре пройдет вживую впервые после пандемии

Акция «Библионочь» пройдет на Кубани 28 мая. Рассказываем, куда можно будет сходить в Краснодаре

В этом году акция «Библионочь» пройдет офлайн 28 мая. В этот раз она будет посвящена 85-летию со дня образования Краснодарского края, ее слоган: «Единство в разнообразии». Помимо библиотек участие примут музеи, выставочные залы и образовательные учреждения. Мероприятия пройдут с 18:00 до 23:00.

Гостей акции ждут выставки, конкурсы, мастер-классы, лекции, экскурсии, выступления творческих коллективов, а также поэтические и литературные квесты. Также пройдут мультимедийные презентации, виртуальные туры, театрализованные представления и челленджи многое другое. Ряд мероприятий запланирован в скверах, парках и на детских площадках, где организуют читальные залы.

Самый большой читальный зал под открытым небом в Краснодаре расположится на Пушкинской площади. Также там будут площадки всех библиотек региона.

Вот, куда еще можно будет сходить: