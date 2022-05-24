Абоненты билайна смогут делиться гигабайтами, минутами и SMS с близкими

«В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть разговорчивые и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов. Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении билайна. Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам», — рассказала исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.

