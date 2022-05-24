Абоненты билайна смогут делиться гигабайтами, минутами и SMS с близкими

Партнерский Вся Россия

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  • © Фото kuprevich, freepik.com
    © Фото kuprevich, freepik.com

Билайн запустил новое решение для продукта «Семья» — теперь пакеты интернета, минут и SMS можно разделить с близкими

Оператор обновил услуги «Дели все» и «Дели гиги». Теперь абоненты могут распределять минуты, гигабайты и SMS между членами своей семьи. Владелец основного номера сможет гибко настраивать максимально возможное количество трафика для каждого из близких.

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«В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть разговорчивые и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов. Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении билайна. Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам», — рассказала исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.

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Нововведение доступно абонентам со smart-тарификацией, у которых не подключены безлимитные пакеты трафика в составе действующего тарифа. Распределить минуты, SMS и гигабайты можно в мобильном приложении билайн (необходимо обновить его до последней версии) или личном кабинете на сайте билайна.

Как писали ранее Юга.ру, билайн улучшил сеть 4G в Краснодарском крае и модернизировал сеть на территории международного аэропорта Сочи.

Билайн Мобильная связь Связь Семья

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