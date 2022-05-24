На Кубани 68 тыс. вакансий и 17 тыс. безработных. Депутаты обсудили ситуацию на рынке труда

Депутаты ЗСК обсудили работу краевой службы занятости населения и меры трудовой соцподдержки

С апреля 2020 года Министерство труда и соцразвития Краснодарского края ежедневно следит за ситуацией на рынке труда. По данным ведомства, всего на Кубани 68 тыс. вакансий — на пять тысяч больше, чем в прошлом году. Через центры занятости ищут работу 25 тыс. человек, 17 тыс. из них признаны безработными. Массовых увольнений нет.

«Мы понимаем, что проблемы в сфере занятости, по сути, начались ещё раньше — в период пандемии и тех вызовов, с которыми мы столкнулись ещё два года назад. С учетом санкционного давления информация о мерах поддержки становится более востребованной. Людям важно знать, какая помощь им может быть оказана через центры занятости», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

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На госпрограмму «Содействие занятости населения» в Краснодарском крае выделили 3 млрд 795 млн рублей, из них 1,6 млрд рублей — на соцвыплаты безработным. В рамках программы гражданам подыскивают подходящие вакансии, оказывают психологическую и социальную поддержку, помогают получить дополнительное образование и начать собственное дело, организовывают переселение в другую местность для трудоустройства и т.д.

С 2023 года все госуслуги в сфере трудоустройства перейдут в цифровой формат, а через единую платформу «Работа в России» их можно будет получить без посещения центра занятости.