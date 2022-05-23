Пятилетняя София Гунько любит рисовать и очень хочет научиться сидеть. Рассказываем, как помочь девочке из Ейского района

Русфонд открыл сбор средств на реабилитацию для Софии Гунько. У девочки ДЦП, она уже держит голову и пытается говорить

Свой первый месяц жизни Софа провела в окружении врачей и трубок от аппарата ИВЛ, в реанимации. Малышка родилась в срок, но не закричала и не задышала. Что случилось — медики так и не объяснили маме.

Вскоре псоле выписки девочку госпитализировали снова: Софа все время плакала. До полугода она научилась держать голову, переворачиваться. Казалось, что лечение помогает и самое страшное уже позади. Так говорили и в больницах. Но в шесть месяцев у малышки поднялась температура, за жаром последовали судороги.

Все навыки София потеряла всего за неделю, у девочки появились косоглазие и мышечный тонус. Врачи поставили диагноз: детский церебральный паралич.

Сейчас Софе 5 лет. Она ползает по-пластунски, берет сама игрушки, удерживает голову. Научилась глотать и жевать, пытается произносить слова, различает цвета и названия животных. София любит плавать, несмотря на спастику рук, рисует и лепит из пластилина. Реабилитации и бесконечные занятия дома дают результат. Наибольших успехов смогли добиться в таганрогском «Центре здоровья».

«Софии требуется продолжение реабилитации, главная цель — нормализовать мышечный тонус, научить ребенка самостоятельно садиться, стоять у опоры, контролировать гиперкинезы [непроизвольные навязчивые движения рук и ног — прим. ред.], увеличить активный словарный запас», — говорит невролог «Центра здоровья» Светлана Васильченко.

Семья Софии живет в поселке Октябрьском Ейского района, оплатить лечение она не в силах. Реабилитация в Таганроге обойдется в 157 640 рублей.