Глава Адыгеи выступил с инвестиционным посланием

Всего за прошлый год инвестиции в основной капитал республики составили почти 33,5 млрд. рублей. Сейчас в регионе в работе находятся 25 инвестпроектов с общим объемом заявленных инвестиций более 77 млрд. рублей. Отдельно было отмечено, что по результатам прошлого года Адыгея заняла 11-е место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, а также вошла в тройку регионов-лидеров с наименьшим давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов.

В рамках отчета об итогах работы Кабинета министров Республики Адыгея в 2021 году Мурат Кумпилов перечислил ключевые результаты уже реализованной инвестиционной политики.

Среди них — второй этап строительства молочно-товарных комплексов по производству и переработке молока. В 2022 году компания ООО «Мирный-Адыгея» введет в строй новый комплекс на 3000 голов дойного стада.

Компания Ромекс Group начала возле города Адыгейска строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров крупной торговой сети — интернет-магазина OZON. Стоимость проекта оценивается в 6,2 млрд. рублей, а срок реализации — в два года. В результате будет создано 2000 новых рабочих мест, а объем налогов, уплаченных инвестором за 10 лет с начала ввода объекта, составит около 1,5 млрд. рублей.

Еще один стратегически важный проект, который должен дать серьёзный толчок развитию экономики, — создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе. Площадь первой очереди промзоны составит 194 гектара. В дальнейшем ее планируется расширить. На строительство инфраструктуры к парковой зоне республиканский бюджет выделит 2 млрд. рублей. Запуск промпарка позволит создать для жителей Тахтамукайского района и прилегающих территорий свыше 3000 рабочих мест.

Параллельно решаются вопросы нехватки энергетических мощностей в регионе. В рамках сотрудничества с Министерством энергетики РФ, ПАО «Россети» и ПАО «Россети Кубань» вложения в модернизацию электросетевого комплекса Адыгеи в ближайшие три года превысят 4,2 млрд рублей. В результате значительно повысится качество и надежность электроснабжения населённых пунктов и объектов предпринимательства. Предприятия получат недостающие мощности для расширения производства.

Глава Адыгеи отдельно остановился на задачах, которые необходимо решать в условиях санкционного давления. Мурат Кумпилов поручил укреплять сотрудничество с дружественными России странами, находить новых деловых партнеров для продвижения товаров наших производителей на иностранные рынки. Большое содействие в такой работе оказывает Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея, который организовывает международные бизнес-миссии. «Необходимо доводить до сведения предпринимателей и инвесторов всю информацию о предлагаемых государством мерах поддержки. Наша задача — обеспечить рост инвестиций, дать дополнительный импульс экономическому развитию Адыгеи, что, в свою очередь, повлияет на качество жизни населения», — подчеркнул Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.